Già da oggi allerta a Catania e Messina per temporali

Temporali, venti forti e mari mossi. Torna ad intensificarsi il maltempo in Sicilia e con esso l’allerta gialla in maggior parte delle province dell’isola. Lo segnala la protezione civile regionale con l’avviso 24071 sul rischio meteo idrogeologico ed idraulico.

Già da oggi allerta gialla a Catania e Messina

I primi disagi potrebbero materializzarsi già nel pomeriggio odierno dove viene indicata dalla nota allerta gialla a Catania e Messina a causa di precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli”. Le piogge sono previste ed indicate in tutta l’isola.

Martedì 12 marzo allerta gialla in sei province

Domani, martedì 12 marzo, l’allerta gialla è estesa a sei province complessive siciliane. Oltre a Catania e Messina infatti, anche le province di Palermo, Trapani, Agrigento ed Enna saranno interessate.

Le precipitazioni sono previste “Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli”.

Da attenzionare anche la situazione di mari e venti. “Molto mossi i bacini occidentali e meridionali. Da forti a burrasca dai quadranti occidentali; localmente forti nord-occidentali sui settori tirrenici”.

Il quadro meteo nell’isola per martedì

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali; sul litorale meridionale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata. Venti moderati occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature stazionarie

Temperature stazionarie. Non sono previste particolari variazioni nelle temperature massime in Sicilia. Valori compresi tra i 12 ed i 20 gradi. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 17 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 14 a Trapani.