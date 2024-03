Durante la notte allagamenti in via Re Ruggero

Il maltempo è tornato a sferzare Palermo nelle ultime ore. La pioggia battente caduta sul capoluogo siciliano fra ieri sera e stanotte ha causato alcuni disagi alla viabilità nelle zone solitamente colpite da allagamenti. Ma a preoccupare maggiormente è stata l’azione del vento, il quale ha provocato danni al verde urbano.

Fra le aree maggiormente colpite dalla pioggia c’è la borgata marinara di Mondello, in settima Circoscrizione. Disagi alla viabilità registrati anche in un’altra arteria viaria del capoluogo siciliano colpita spesso da questi fenomeni in caso di maltempo, ovvero via Re Ruggero. Come ripreso dall’utente Fabio Lana, nella serata di ieri la strada si è andata piano piano riempiendo d’acqua, rendendo difficoltoso il passaggio soprattutto ai mezzi a due ruote.

Il vento spezza alcuni rami, chiesti interventi sul verde urbano





A causare i maggiori disagi è stato però il vento. Due in particolare gli interventi segnalati. Il primo si è registrato in via Torre Pilo, a Mondello. Luogo nel quale il ramo di un albero si è spezzato a causa delle raffiche di vento di ieri sera. Ad intervenire il personale dei vigili del fuoco, il quale ha tagliato la fronda pericolante e mettendo in sicurezza l’area. Situazione simile è avvenuto anche in via Santa Silvia, strada posta all’interno del quartiere Villaggio Ruffini. A segnalare la presenza di un ramo pericolanti sono stati i residenti. Anche in questo caso, il personale del 115 è intervenuto mettendo in sicurezza l’area.

Il verde urbano continua ad essere falcidiato ogni qual volta si verificano avverse condizioni meteo. Fatto per il quale il presidente della VII Circoscrizione Giuseppe Fiore torna a chiedere interventi di manutenzione urgenti. “Alla luce degli ultimi eventi atmosferici che hanno visto rami caduchi disseminati nel territorio con consequenziale intervento dei vigili del fuoco e del personale di Ville e Giardini, c’è la necessità di un monitoraggio capillare. Non basta la gestione emergenziale. Serve una programmazione seria, che scongiuri danni a persone e/o cose e che rassereni i miei concittadini costretti loro malgrado a compiere slalom per prevenire e scansare il pericolo sempre incombente per le mancate potature“.