Allerta gialla nel Palermitano e Messinese, poi torna il sole

Ancora maltempo in Sicilia. Venti forti e mari agitati con piogge ed allerta gialla nel Palermitano e Messinese. Così le previsioni meteo per la giornata di martedì 5 marzo.

Ma è atteso un miglioramento: correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sul litorale tirrenico Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata, con qualche piovasco pomeridiano; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle zone interne nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Allerta gialla a Palermo e Messina

La protezione civile regionale ha diramato l’avviso per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 24064 che indica allerta gialla nelle province di Palermo e Messina con precipitazioni Da isolare a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori tirrenici orientali

Previste anche nevicate inizialmente al di sopra dei 1200-1400 metri, in rialzo al di sopra dei 1500-1700 metri, con apporti al suolo deboli.

Mari Molto mossi i bacini occidentali e meridionali, sino a localmente agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale

Venti Forti nord-occidentali con rinforzi di burrasca sui rilievi.

Condizioni meteo avverse

La nota della protezione civile riporta anche condizioni meteo avverse per i seguenti motivi: Persistono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti occidentali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Temperature

Massime ancora stazionarie anche se in alcune città le temperature saranno a tratti quasi primaverili.

Valori nell’ora di punta previsti tra i 9 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 13 a Caltanissetta, 18 a Catania, 9 ad Enna, 15 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 20 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Mattinata con cielo poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione dei settori montuosi della Lombardia, dove sarà possibile un aumento della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio si attivano forti venti di Libeccio, precipitazioni copiose su gran parte delle regioni, specie a Nord del Po. Attese nevicate sulle Alpi a 1000 metri.

Centro e Sardegna. Pressione che si mantiene debole. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata in gran parte asciutta salvo isolati piovaschi sui rilievi abruzzesi. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare con l’arrivo di rovesci o temporali su Toscana, Umbria e rilievi marchigiani. Nevicate sugli Appennini sopra i 1000 metri circa. Tempo più stabile sul resto delle regioni.

Sud e Sicilia. Un ciclone si allontana dal nostro Paese, ma fa ancora sentire i suoi effetti su alcune regioni. La giornata trascorrerà con un tempo più piovoso e instabile sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Sul resto delle regioni invece il tempo sarà più asciutto anche se il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso. Le temperature sono previste in leggero aumento. Venti di Maestrale.

Mercoledì 6 marzo, torna il sole

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 2000 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Una nuova perturbazione interessa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni più diffuse sui settori alpini e prealpini, a carattere sparso sulle zone pianeggianti. La neve scenderà sulle Alpi anche sotto i 1000 metri. Temperature in diminuzione, venti deboli. Mar Ligure molto mosso, caldo l’Adriatico.

Centro e Sardegna. Una perturbazione atlantica interessa parzialmente le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo più compromesso dalle precipitazioni, anche temporalesche, su Toscana, Lazio interno, Umbria e localmente Marche e Abruzzo. La neve scenderà sugli Appennini sopra i 1000 metri circa. Temperature in diminuzione, venti variabili, a tratti moderati.

Sud e Sicilia. La pressione è stabile sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso quasi ovunque. Da segnalare soltanto qualche occasionale precipitazioni sulla Calabria tirrenica e interna. Temperature massime in locale aumento, venti in gran parte occidentali con locali rinforzi.