Temperature in discesa

Piogge, venti forti ed allerta gialla. Il maltempo si fa sentire in Sicilia in questo inizio marzo con temperature in discesa per la giornata di lunedì 4 con tanto di allerta meteo.

Un’area di bassa pressione abbraccia l’isola determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, in trasformazione in pioggia nel pomeriggio. Nuove deboli nevicate in serata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Allerta gialla

Allerta gialla in tutte e nove le province dell’isola. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 24063 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Che indica precipitazioni: Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sulle restanti zone, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati; tendenza a progressiva attenuazione dei fenomeni

Mari: Agitato lo Stretto di Sicilia e il Tirreno meridionale, nel pomeriggio localmente anche molto agitati; molto mossi i restanti bacini.

Venti: Forti dai quadrati occidentali con rinforzi di burrasca o burrasca forte.

Condizioni meteo avverse

L’avviso riporta anche di Condizioni meteo avverse “Dalla notte di domenica 3 marzo e per le successive 24-36 ore si prevedono venti forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte dai quadranti occidentali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Temperature in discesa

Scendono le temperature. Massime previste tra gli 8 ed i 18 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 17 a Catania, 8 ad Enna, 16 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 18 a Siracusa, 14 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione atlantica attraversa le nostre regioni provocando un tempo più instabile e piovoso soprattutto al mattino. Nel corso del pomeriggio ci saranno ampie schiarite soleggiate alternate a intensi annuvolamenti capaci di provocare anche qualche breve precipitazione. Neve in esaurimento sulle Alpi. Le temperature sono previste in contenuto aumento.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni transita una perturbazione collegata a un vortice ciclonico. La giornata sarà contraddistinta da un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, anche temporalesche lungo le coste tirreniche, ma meno diffuse in Toscana. Nevicherà sugli Appennini sopra i 1200 metri circa. Temperature in diminuzione.

Sud e Sicilia. Una perturbazione atlantica interessa gran parte delle regioni regioni e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo sulle regioni peninsulari dove pioverà diffusamente, anche in maniera forte sui settori tirrenici, e nevicherà sugli Appennini mediamente sopra i 1200 metri. Schiarite soleggiate più probabili in Sicilia. Temperature in diminuzione.

Martedì 5 marzo

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera; sul litorale ionico cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con ampi rasserenamenti in serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia da agitato a molto mosso.

Nord. Mattinata con cielo poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione dei settori montuosi della Lombardia, dove sarà possibile un aumento della nuvolosità. Nel corso del pomeriggio si attivano forti venti di Libeccio, precipitazioni copiose su gran parte delle regioni, specie a Nord del Po. Attese nevicate sulle Alpi a 1000 metri. Temperature grossomodo stazionarie ovunque.

Centro e Sardegna. Pressione che si mantiene debole. Al mattino, ultimi rovesci tra Abruzzo e Molise, con nevicate sui rilievi appenninici. Altrove, alternanza tra nubi e schiarite. Dopo metà giornata, nuvolosità anche compatta nell’interno, con occasionali rovesci tra entroterra toscano e Umbria. Altrove, bel tempo prevalente; forti venti di Maestrale sulla Sardegna. Mari molto mossi, localmente agitati.

Sud e Sicilia. Un ciclone si allontana dal nostro Paese, ma fa ancora sentire i suoi effetti su alcune regioni. Nel corso della prima parte del giorno le piogge bagneranno il foggiano, la Calabria e il Nord della Sicilia, sospinte da intensi venti di ponente. Durante il pomeriggio tende a migliorare un po’ ovunque ma non sulla Calabria, dove continuano a essere presenti delle piogge sparse.