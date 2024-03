Temperature stazionarie

Alta pressione al mattino con tempo soleggiato poi in serata è atteso un peggioramento con possibili piogge. Temperature stazionarie con massime fino a 21 gradi. Queste le previsioni Meteo in Sicilia per la giornata di domenica 3 marzo.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2550 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Stazionarie le temperature nell’isola. Massime tra 14 e 21 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 21 a Catania, 14 ad Enna, 17 a Messina, 19 a Palermo, 19 a Ragusa, 21 a Siracusa, 18 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una forte perturbazione raggiunge le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un graduale, ma via via più intenso peggioramento del tempo a partire dal Nordovest verso il Nordest in serata. Sono attese precipitazioni abbondanti, sia piovose sia nevose. La quota neve si attesterà attorno ai 7-900 metri sui settori occidentali. Venti forti di Scirocco.

Centro e Sardegna. Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica. La giornata sarà caratterizzata da un graduale peggioramento con precipitazioni via via più diffuse dapprima sulla Toscana, poi anche in Sardegna e infine su Lazio e Umbria. Neve sugli Appennini a quote via via più basse e fin sopra i 1200 metri in serata. Nubi irregolari e clima mite altrove. Venti di Scirocco, forti.

Sud e Sicilia. La pressione è stabile sulle nostre regioni, anche se in graduale diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. In serata e nottata peggiorerà un po’ ovunque con maltempo anche intenso. Clima piuttosto mite.

Lunedì 4 marzo

Un’area di bassa pressione abbraccia la Sicilia determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Molte nubi in serata associate a deboli piogge; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge e rovesci, anche temporaleschi.

Venti moderati occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a agitato; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.