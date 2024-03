Temperature a tratti miti

Umidità, nubi e pioggerelle ma con un’attenuazione della nuvolosità ed un miglioramento atteso. Così le previsioni meteo per la giornata di sabato 2 marzo in Sicilia.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; su litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia da quasi calmo a molto mosso.

Temperature

Ancora temperature un po’ più alte rispetto alla media in Sicilia ed a tratti miti, quasi primaverili in alcune zone. Massime previste tra i 12 ed i 20 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 16 a Ragusa, 20 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Situazione ancora piuttosto instabile in questa giornata, infatti il cielo si presenterà dapprima coperto con precipitazioni sparse ma deboli in pianura e più consistenti in montagna dove nevicherà sulle Alpi mediamente sopra i 1300 metri. Nel pomeriggio ci saranno schiarite o pause asciutte in pianura. In nottata nuovo intenso peggioramento al Nordovest. Temperature stazionarie.

Centro e Sardegna. Tempo più asciutto sulle nostre regioni, infatti in questa giornata ci saranno più spazi soleggiati che piogge, ma non mancheranno intensi annuvolamenti che potranno dar luogo a precipitazioni sparse soprattutto al mattino. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori, i venti tenderanno a diminuire di intensità con mari generalmente mossi.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta un pochino sulle nostre regioni pertanto in questa giornata ci saranno molte nubi, ampi spazi soleggiati, ma pure intensi annuvolamenti sui settori tirrenici che potranno dar luogo a precipitazioni intermittenti, moderate al mattino in Campania. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Mar Tirreno molto mosso, mossi gli altri mari.

Domenica 3 marzo

Torna l’altra pressione in Sicilia che garantisce tempo stabile ed assolato ovunque.

Su litorale tirrenico e litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge.

Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Una forte perturbazione raggiunge le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un graduale, ma via via più intenso peggioramento del tempo a partire dal Nordovest verso il Nordest in serata. Sono attese precipitazioni abbondanti, sia piovose sia nevose. La quota neve si attesterà attorno ai 7-900 metri sui settori occidentali. Venti forti di Scirocco.

Centro e Sardegna. Tempo in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica. La giornata sarà caratterizzata da un graduale peggioramento con precipitazioni via via più diffuse dapprima sulla Toscana, poi anche in Sardegna e infine su Lazio e Umbria. Neve sugli Appennini a quote via via più basse e fin sopra i 1000 metri in serata. Nubi irregolari e clima mite altrove. Venti di Scirocco, forti.

Sud e Sicilia. La pressione è stabile sulle nostre regioni, anche se in graduale diminuzione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutte le regioni. In serata peggiorerà sulla Sicilia occidentale con temporali. Clima piuttosto mite.