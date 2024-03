Temperature in lieve discesa

Correnti umide e maltempo residuo con piogge e nubi che si alternano al sole. Situazione di instabilità in Sicilia per la giornata di venerdì 1 marzo.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata.

Venti deboli occidentali in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale da molto mosso a mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in lieve discesa

Scendono sia pur di poco le temperature. Massime comprese tra i 13 ed i 17 gradi. Previsti 17 gradi ad Agrigento, 14 a Caltanissetta, 17 a Catania, 13 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 16 a Ragusa, 17 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un vortice attivo sul Centro Italia condiziona il tempo sulle nostre regioni, infatti la giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto e con piogge diffuse. La neve continuerà a scendere sui settori alpini, ma soltanto sopra i 1300-1500 metri. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente. Mari da mossi a molto mosso l’Adriatico.

Centro e Sardegna. Un ciclone è attivo sulle nostre regioni per cui la giornata trascorrerà all’insegna del maltempo, infatti le precipitazioni potranno colpire tutte le regioni, ma risulteranno più intense su Toscana, Lazio e Umbria, più deboli sui settori adriatici dove non mancheranno delle schiarite soleggiate. Le temperature non subiranno variazioni importanti. Nevicherà sugli Appennini a 1500 metri circa.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona parzialmente le nostre regioni e così in questa giornata il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, anche temporalesche, dapprima sulla Campania, poi nel dal pomeriggio anche sulla Sicilia occidentale. Sul resto dei settori il sole sarà prevalente e il cielo con nubi irregolari. Le temperature potrebbero subire una lieve diminuzione.

Sabato 2 marzo

Correnti fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l’arco della giornata. In serata formazione di foschie o locali banchi di nebbia; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata.

Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Nord. Situazione ancora piuttosto instabile in questa giornata, infatti il cielo si presenterà dapprima coperto con precipitazioni sparse ma deboli in pianura e più consistenti in montagna dove nevicherà sulle Alpi mediamente sopra i 1300 metri. Nel pomeriggio ci saranno schiarite o pause asciutte in pianura. In nottata nuovo intenso peggioramento al Nordovest. Temperature stazionarie.

Centro e Sardegna. Tempo più asciutto sulle nostre regioni, infatti in questa giornata ci saranno più spazi soleggiati che piogge, ma non mancheranno intensi annuvolamenti che potranno dar luogo a precipitazioni sparse e perlopiù intermittenti. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni in entrambi i valori, i venti tenderanno a diminuire di intensità con mari generalmente mossi.

Sud e Sicilia. La pressione aumenta un pochino sulle nostre regioni pertanto in questa giornata ci saranno molte nubi, ampi spazi soleggiati, ma pure intensi annuvolamenti sui settori tirrenici che potranno dar luogo a precipitazioni intermittenti, generalmente di debole intensità. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni. Mar Tirreno molto mosso, mossi gli altri mari.