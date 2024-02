Condizioni meteo avverse e temperature stazionarie

Maltempo ma con variabilità ed ancora allerta gialla in tutte le province dell’isola. Piogge e venti forti ma temperature ancora stabili. Così le previsioni meteo per giovedì 29 febbraio in Sicilia.

Una circolazione depressionaria si approfondisce determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Ancora allerta gialla e condizioni meteo avverse

Prosegue l’allerta gialla in tutte e nove province dell’isola ed anche per la giornata di giovedì 29 febbraio sono indicate condizioni meteo avverse. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 24059 per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Si legge: “Dalle prime ore del 28 febbraio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e venti da forti a burrasca sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”

Le temperature

Massime ancora stabili in Sicilia con massime previste tra gli 11 ed i 19 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Catania, 12 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 15 a Ragusa, 19 a Siracusa, 15 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Il tempo rimane ancora piuttosto instabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo spesso coperto o molto nuvoloso e precipitazioni solo in Emilia Romagna e basso Piemonte. Nel corso del pomeriggio le piogge avanzeranno lentamente sul resto delle regioni. Nevicherà sulle Alpi a quote medio/alte. Temperature grossomodo stazionarie.

Centro e Sardegna. Vortice in azione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con precipitazioni diffuse e localmente intense sulle zone adriatiche e sulla Sardegna orientale. Nel corso del pomeriggio le piogge e i temporali continueranno ad essere sempre ben presenti. Locali schiarite sui settori tirrenici. Venti di Scirocco, a rotazione ciclonica attorno all’isola.

Sud e Sicilia. Un ciclone tirrenico influenza soltanto alcune regioni, infatti in questa giornata le precipitazioni, spesso temporalesche e localmente di forte intensità e con grandine, interesseranno soprattutto la Sicilia, la Basilicata e la Puglia. Sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente, anche se accompagnato da nubi irregolari. Temperature in locale aumento, specie in Campania.

Venerdì 1 marzo

L’alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l’ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; sul litorale meridionale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Un vortice attivo sul Centro Italia condiziona il tempo sulle nostre regioni, infatti la giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente coperto e con piogge diffuse. La neve continuerà a scendere sui settori alpini, ma soltanto sopra i 1300-1500 metri. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni, i venti soffieranno debolmente. Mari da mossi a molto mosso l’Adriatico.

Centro e Sardegna. Un ciclone è attivo sulle nostre regioni per cui la giornata trascorrerà all’insegna del maltempo, infatti le precipitazioni potranno colpire tutte le regioni, ma risulteranno più intense su Toscana, Lazio e Umbria, più deboli sui settori adriatici dove non mancheranno delle schiarite soleggiate. Le temperature non subiranno variazioni importanti. Nevicherà sugli Appennini.

Sud e Sicilia. Un vortice ciclonico condiziona parzialmente le nostre regioni e così in questa giornata il tempo sarà compromesso dalle precipitazioni, anche temporalesche, dapprima sulla Campania, poi nel dal pomeriggio anche sulla Sicilia e localmente su Basilicata e Puglia settentrionale. Sul resto dei settori il sole sarà prevalente. Le temperature potrebbero subire una lieve diminuzione.