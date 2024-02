Condizioni meteo avverse

Piogge, venti forti, allerta gialla. Così le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di mercoledì 28 febbraio. Peggiorano, quindi, le condizioni con temperature che rimangono tutto sommato stabili nonostante l’arrivo del maltempo.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; su litorale meridionale e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Asciutto in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata. Venti tesi dai quadranti sud-orientali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Allerta gialla

Per la giornata di mercoledì 28 febbraio, tutte le province siciliane sono interessate dall’allerta gialla con possibili disagi ovunque. La protezione civile regionale ha diramato l’avviso 24058 per rischio meteo-idrogeologico e idraulico che prevede precipitazioni “da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori occidentali e orientali, con quantitativi cumulati moderati”.

Dalle prime ore di mercoledì 28 febbraio, e per le successive 24-36 ore, si prevedono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Venti da forti a burrasca sud-orientali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Temperature stabili

Rimangono stazionarie le temperature in Sicilia. Sia per quanto riguarda i valori notturni (tra i 6 ed i 13 gradi) che per quelli massimi compresi tra i 10 ed i 20 gradi. Previsti 14 gradi ad Agrigento, 12 a Caltanissetta, 17 a Catania, 10 ad Enna, 16 a Messina, 16 a Palermo, 18 a Ragusa, 20 a Siracusa, 13 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un ciclone tirrenico influenza ancora le nostre regioni provocando precipitazioni diffuse ed estese soprattutto al mattino, poi in lenta diminuzione nel corso del pomeriggio a partire dai settori montuosi verso le medio e alte pianura, pioverà ancora in Emilia Romagna e in Piemonte. Nevicate a quote medio/alte. Le temperature massime sono previste in contenuto aumento.

Centro e Sardegna. Un vortice ciclonico influenza le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo instabile, ma al mattino le precipitazioni saranno sparse e piuttosto deboli, anche assenti in Sardegna dove splenderà il sole. Al pomeriggio il tempo tornerà a peggiorare diffusamente sull’isola, sul Lazio centromeridionale e sui settori adriatici. Nevicate oltre i 1900 metri.

Sud e Sicilia. La pressione diminuzione sulle nostre regioni e così dopo una mattinata che trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso, ma con scarse precipitazioni se non qualcuna sulla Sicilia, nel corso del pomeriggio peggiorerà ulteriormente dall’isola verso la Calabria con rovesci e temporali. Piogge in arrivo pure su Basilicata e Campania, ma più deboli. Temperature in lieve calo.

Giovedì 29 febbraio

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sull’Appennino e zone interne cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nord. Il tempo rimane ancora piuttosto instabile sulle nostre regioni. La giornata sarà contraddistinta da una mattinata con cielo spesso coperto o molto nuvoloso e precipitazioni solo in Emilia Romagna e basso Piemonte. Nel corso del pomeriggio le piogge avanzeranno sul resto delle regioni. Nevicherà sulle Alpi a quote medio/alte. Temperature grossomodo stazionarie se non con locali aumenti.

Centro e Sardegna. Vortice in azione sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da una mattinata con precipitazioni diffuse e localmente intense sulle zone adriatiche e sulla Sardegna orientale. Nel corso del pomeriggio le piogge e i temporali tenderanno ad attenuarsi, non sulla Sardegna però. Più soleggiato sui settori tirrenici. Venti di Scirocco, a rotazione ciclonica attorno all’isola.

Sud e Sicilia. Un ciclone tirrenico influenza soltanto alcune regioni, infatti in questa giornata le precipitazioni, spesso temporalesche e localmente di forte intensità e con grandine, interesseranno soprattutto la Sicilia e la Puglia. Sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente, anche se accompagnato da nubi irregolari. Temperature in locale aumento, specie in Campania.