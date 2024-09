Sono 773 persone controllate, 114 bagagli ispezionati, 78 agenti impegnati in 37 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la nona giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, nella giornata del 5 settembre 2024. L’attività straordinaria è stata finalizzata ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario e contrastare le attività illecite.

Le operazioni

Le operazioni sono state coordinate, in tutta la regione, dalla sala Operativa Compartimentale della Polfer e, a Palermo, hanno avuto il concorso dei militari dell’Esercito Italiano impiegati, a supporto dei dispositivi di controllo e sicurezza messi in campo dalla Polizia Ferroviaria.

Gli agenti Polfer della Sicilia hanno effettuato i controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale, utilizzando anche metal detector e smartphone di ultimissima generazione e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Palermo.

I precedenti controlli

Sono 1247 persone identificate e 269 bagagli controllati, 235 treni verificati, 172 agenti impegnati in 134 scali ferroviari della Sicilia: questo è il bilancio dell’operazione denominata “Railpol Rail Action Day Active Shield”, del Compartimento Polfer per la Sicilia, svoltasi nelle giornate del 23 e 24 gennai, organizzata, nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, dall’Associazione Raipol di Polizie Ferroviarie e dei trasporti Europee, durante la quale i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato servizi di carattere preventivo e repressivo per contrastare i fenomeni criminosi maggiormente diffusi in ambito ferroviario e possibili atti di interferenza illecita alla sicurezza del trasporto ferroviario.

In tutta la regione sono stati effettuati controlli preventivi ai viaggiatori e ai relativi bagagli, anche con l’ausilio dei metal detector e di smartphone di ultima generazione che hanno garantito maggiore celerità nelle verifiche e con la collaborazione delle unità cinofile nelle stazioni di Catania e Palermo.

A Messina gli agenti della Sezione Polizia ferroviaria hanno proceduto al controllo di un individuo sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata che è stato denunciato in stato di libertà per violazioni delle prescrizioni inerenti la misura, nonché per detenzione di oggetti atti ad offendere.

Controlli straordinari

Gli agenti Polfer della Sicilia, equipaggiati con metal detector e palmari, e con il supporto delle unità cinofile della questura di Palermo e Catania e della guardia di finanza per la stazione di Messina, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni e nel deposito bagagli della stazione di Palermo centrale.

