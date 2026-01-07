Intervento d'eccellenza all'Ospedale San Vincenzo

Un intervento chirurgico d’urgenza ha salvato la vita a un giovane di 31 anni all’Ospedale San Vincenzo di Taormina. Il paziente si era presentato al Pronto soccorso con forti dolori al collo, trisma (difficoltà ad aprire la bocca) e problemi nella deglutizione, sintomi evidenti di una condizione grave.

La diagnosi è stata immediata: ascesso para faringeo, un’infezione profonda del collo che può evolvere rapidamente in mediastinite, sepsi e complicazioni potenzialmente mortali.

Grazie alla prontezza del personale sanitario e a un approccio multidisciplinare, il giovane è stato operato in tempo ed è ora fuori pericolo.

Diagnosi immediata e intervento in urgenza

Dopo l’accesso al Pronto soccorso, il paziente è stato immediatamente affidato alla consulenza specialistica in Otorinolaringoiatria, dove il dottor Nicolò Politi, intuendo subito la gravità della condizione clinica, ha attivato la procedura d’urgenza. Senza esitazioni ha contattato la dottoressa Serenella Palmeri, responsabile del reparto, nonostante fosse in ferie. Nel frattempo, il dottor Pietro Carbonaro, radiologo, ha eseguito con tempestività una TAC, che ha evidenziato una rilevante raccolta ascessuale localizzata nella parete laterale destra della faringe. Un riscontro chiaro, che ha consentito l’immediata attivazione dell’intervento chirurgico.

A completare il team, è intervenuto anche il dottor Francesco Cancemi, mentre il personale infermieristico, composto da Sara Paesano e Diana Longo, ha assistito e rassicurato il paziente durante la fase pre-operatoria. L’operazione, delicata e complessa, è stata eseguita con rapidità ed efficacia. Determinante il contributo degli anestesisti Filippo Isaia ed Ezio Famà, che hanno affrontato una intubazione particolarmente difficile a causa del ridotto spazio aereo, della facilità al sanguinamento dei tessuti e del rischio concreto di polmonite ab ingestis qualora la sacca ascessuale si fosse aperta prima del previsto.

“Gli ascessi para faringei sono delle vere e proprie emergenze potenzialmente fatali poiché provocano ostruzione delle vie aeree, sepsi e mediastinite (diffusione al torace). E vista la vicinanza alla guaina carotidea, possono causare erosione dell’arteria carotide o tromboflebite della vena giugulare interna (Sindrome di Lemierre), tutte condizioni letali – ha affermato la dott.ssa Palmeri – l’approccio multidisciplinare e la tempestività sono il segreto per evitare eventi drammatici”.

Un esempio di eccellenza sanitaria

Il decorso post-operatorio è stato immediatamente positivo: già al risveglio, il paziente ha mostrato un sensibile miglioramento clinico, tanto che non è stato necessario il ricovero in Rianimazione. Un risultato significativo, che conferma l’efficacia dell’intervento e la qualità dell’assistenza ricevuta.

Questo caso testimonia il ruolo centrale dell’Ospedale di Taormina nell’ambito dell’ASP di Messina, in particolare nella gestione delle emergenze complesse. Anche in pieno periodo estivo, con personale parzialmente ridotto, la struttura ha saputo rispondere prontamente e con competenza a una situazione potenzialmente fatale.

Professionalità, spirito di servizio e organizzazione efficiente fanno dell’ospedale un punto di riferimento fondamentale per la sanità siciliana, capace di garantire interventi salvavita anche nelle condizioni più difficili.