Appiccato l’incendio con della benzina

Potrebbe essere stata un’intimidazione indirizzata a due avvocati l’incendio doloso appiccato alla porta d’ingresso del loro studio legale a Palermo. Almeno questa sembra essere la pista maggiormente battuta dai carabinieri che stanno indagando per l’episodio accaduto questa notte all’interno di una palazzina in via Sciuti. Qualcuno ha appiccato le fiamme alla porta dello studio in cui lavorano i due professionisti. Immediato l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco che sono riusciti a contenere i danni.

Il raid

Qualcuno si è servito di benzina per cospargere la porta dello studio che si trova al sesto piano di un palazzo ubicato nei pressi della centrale zona di via Notarbartolo. Quindi ha appiccato le fiamme ed è fuggito via. A lanciare l’allarme al centralino dei vigili del fuoco un residente nel palazzo che si è accorto di quanto stava accadendo. Sul posto quattro squadre dei pompieri provenienti da diversi distaccamenti e i militari dell’Arma.

Le indagini

Al momento i carabinieri non escludono alcuna pista. Ovviamente quella maggiormente battuta porta dritto all’ipotesi di un’intimidazione o di un avvertimento. Tutto da decifrare sarebbe semmai l’entità di questo avvertimento e per quali questioni, se private o di tipo professionale.

Le continue intimidazioni ad avvocati nel Nisseno

Nel Nisseno nei mesi scorsi si è verificata l’ennesima intimidazione ai danno un avvocato donna. L’ultima nel maggio scorso nei confronti dell’avvocato Maria Giambra a Serradifalco. Vari colpi di pistola hanno raggiunto lo studio legale che si trova in centro abitato. Il legale era in casa con i familiari. A contattare i carabinieri, arrivati immediatamente sul posto, è stato il marito.

E’ stato l’ennesimo attentato nei confronti dell’avvocato che è sottoposta a protezione da mesi. I carabinieri portarono avanti serrate indagini ed arrestarono diverse persone. Diverse autovetture della donna sono state incendiate, fu anche appiccato il fuoco alla tettoia dell’abitazione di campagna. Già un’altra volta erano stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la sua abitazione. Anche su questo episodio indagano i carabinieri.