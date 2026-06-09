Ancora intimidazioni nel mandamento di San Lorenzo a Palermo. Un incendio ha danneggiato la pizzeria Ulisse in piazza Rossi a Tommaso Natale. Le fiamme hanno danneggiato la base in legno di un chiosco che si stava allestendo nella spiaggia di Vergine Maria.

Ancora benzina e le fiamme hanno caratterizzato la scorsa notte. Nella pizzeria lo scorso 7 maggio era stata piazzata davanti all’ingresso una bottiglia con dentro la benzina. Una delle tante attività prese di mira dal racket. Un mese fa le bottiglie con il liquido infiammabile sono lasciate davanti alla pizzeria Sunset di Sferracavallo e al bar pasticceria Sweet Life, che si trova di fronte alla chiesa della borgata marinara.

Il 14 maggio analoghi raid ai danni dei lidi di Isola delle Femmine e Capaci.

L’amarezza di chi ha trovato i danni

“Anche quest’anno stavano allestendo un chiosco ma stanotte qualcuno ha versato della benzina nelle pedane e ha dato fuoco – dicono quanti gestiscono il chiosco – un gesto che crea tanto sconforto. Evidentemente il messaggio è chiaro”.

Tutto è iniziato a novembre scorso con le bottiglie e la richiesta di pizzo lasciate davanti ai locali di Sferracavallo. Poi sono arrivate le sventagliate di kalashnikov contro una rimessa di auto in via Sferracavallo, il ristorante “Al Brigantino” sempre nella stessa borgata e contro un deposito della Sicily By Car in via San Lorenzo.

I precedenti

La notte del 30 aprile in via Don Minzoni qualcuno ha sparato una raffica di mitra contro una macchina e la facciata di una casa. La vendetta non si è fatta attendere: ci fu un tentato omicidio a colpi di pistola in via Montalbo. Una caccia all’uomo contro Danilo D’Ignoti. Tre persone – Rosario Sposito, Giovanni e Salvatore Gioè – sono state arrestate. Via Montalbo ricade nel mandamento mafioso di Resuttana, mentre gli altri episodi sono avvenuti in quello di San Lorenzo. Chi agisce, dunque, va oltre la tradizionale divisione dei confini.

Il 27 maggio scorso sono state bruciate le macchine parcheggiate davanti alla nuova sede di Sicily by car a Villagrazia di Carini, il 6 giugno fa qualcuno ha appiccato il fuoco in un distributore di benzina Capaci, ora la storia si ripete al ristorante Ulisse. Il primo intervento nella notte è stato dei poliziotti che condivideranno le informazioni con i carabinieri del Nucleo investigativo.