Continua a crescere il livello idrometrico dell’invaso Ancipa che, grazie alle recenti piogge sul versante nebroideo, ha toccato in pochi giorni un incremento complessivo di 8 metri, con un volume di circa 900 mila metri cubi di acqua. Un risultato che rappresenta una boccata d’ossigeno per l’Isola, alle prese con una crisi idrica senza precedenti. A comunicarlo l’Autorità di bacino della Regione Siciliana.

Interventi per migliorare la capacità di accumulo

Per incrementare ulteriormente la capacità di raccolta, partiranno a breve i lavori di riefficientamento delle traverse laterali degli invasi della regione. Si tratta di interventi strategici che miglioreranno la capacità di accumulo e, nel caso dell’Ancipa, porteranno addirittura a raddoppiarla, offrendo un contributo decisivo per la gestione delle risorse idriche.

Previste nuove piogge

Nel frattempo, le previsioni meteo annunciano che da stasera è attesa una perturbazione occidentale che potrebbe portare piogge abbondanti, con accumuli localizzati fino a 40-50 mm. I rovesci, previsti anche per la giornata di domani, saranno più intensi sul settore settentrionale della Sicilia, alimentando ulteriormente gli invasi.

L’acqua dalla diga Gammauta nel Palermitano trasferita al lago Castello contro la siccità

È iniziato questa mattina il trasferimento dell’acqua dalla diga Gammauta, situata nel Palermitano, al lago Castello, in provincia di Agrigento. Grazie al raggiungimento di un volume idrico sufficiente di 170 mila metri cubi, le infrastrutture tecniche sono state attivate consentendo il flusso con una portata iniziale di 100 litri al secondo che aumenterà gradualmente fino a 350 litri al secondo. Si tratta di un intervento cruciale per garantire un adeguato approvvigionamento idrico per uso irriguo e potabile nel comprensorio agrigentino, disposto da un’ordinanza dello scorso 21 novembre del Commissario per l’emergenza idrica in agricoltura e zootecnia, Dario Cartabellotta, che oggi ha firmato la lettera esecutiva del provvedimento.

Schifani: “Stiamo utilizzando tutte le risorse disponibili”

«Il governo sta mettendo in pratica ogni misura necessaria per affrontare questa crisi – dice il presidente della Regione, Renato Schifani che presiede la cabina di regia siciliana per l’emergenza idrica – Stiamo utilizzando tutte le risorse disponibili e collaborando strettamente con tutti gli enti coinvolti per garantire un approvvigionamento idrico adeguato e sostenibile. La nostra priorità è proteggere le comunità locali, l’agricoltura, le attività produttive e continueremo a lavorare incessantemente per trovare soluzioni efficaci. Contiamo sul senso di responsabilità di tutti e sulla collaborazione di ogni singolo ente e di ogni singolo cittadino. Siamo tutti rivolti verso un obiettivo comune e il lavoro di squadra darà i suoi frutti».

Istituito comitato di supervisione

Con l’emanazione del provvedimento è stato istituito un comitato di supervisione per i volumi d’acqua della diga che devono essere adeguati affinché possano entrare in funzione le componenti tecniche necessarie al trasferimento. Il gruppo è formato da rappresentanti dell’Autorità di bacino del distretto idrografico siciliano, dei dipartimenti regionali dell’Agricoltura e dell’Acqua e dei rifiuti, del Consorzio di bonifica di Agrigento, dei Comuni di Ribera e Bivona, e di Enel che è proprietaria della diga e che sospende la produzione di energia idroelettrica per tutta la durata dello stato di emergenza nazionale, ovvero fino a maggio del prossimo anno.