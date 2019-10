L'appello della donna per risalire al responsabile

A Palermo è caccia al pirata della strada che ha investito una motoape guidata una donna di 38 anni rimasta ferita. L’incidente è avvenuto la sera del 25 settembre in via Emily Balch, in direzione Villagrazia.

L’automobile, come si legge sul Giornale di Sicilia, avrebbe superato la motoape ma l’avrebbe poi tamponato il piccolo mezzo lasciando a terra ferita e senza soccorrerla la donna di 38 anni che era alla guida del mezzo. Il veicolo a tre ruote, in seguito all’urto, si sarebbe ribaltato, lasciando riversa sull’asfalto la 38enne. Il responsabile del sinistro però si è subito dileguato.

La vittima è stata subito soccorsa da un gruppo di ragazzi che hanno chiamato il 118. La 38enne è stata ricoverata al Civico a causa di due ferite, una all’avambraccio destro e l’altra al ginocchio, e una prognosi di dodici giorni. La donna ha anche sporto denuncia al commissariato Porta Nuova, a lanciare adesso un appello perché eventuali testimoni si facciano avanti e la aiutino a risalire al responsabile del sinistro.

Le indagini per cercare di rintracciare il pirata della strada sono state appena avviate, ma la donna non è riuscita ad indicare né il modello né il colore della macchina che avrebbe causato l’incidente di cui è rimasta vittima.