La serata di gala si terrà il 10 marzo a Milano

Salvatore Bruno, investigatore professionista, titolare dell’agenzia investigativa Securpol Italia, che da oltre un ventennio si occupa di investigazioni in ambito civile e penale è tra i quattro finalisti che la giuria ha scelto per la quarta edizione degli Investigation & Forensic Awards.

Durante il gran finale del contest annuale rivolto al mondo forense e delle investigazioni, che si terrà il 10 marzo nell’elegante cornice dell’Hotel Melià a Milano, saranno premiate le eccellenze del settore.

Nato a Palermo il 26 settembre 1978 termina il primo ciclo di studi presso l’Istituto Tecnico Nautico nel quale consegue la maturità in “Aspirante al Comando di Navi Mercantili”.

Chi è Salvatore Bruno

A 19 anni inizia a interessarsi al mondo dell’Investigazione e della Security lavorando per alcuni istituti investigativi, che lo porteranno a continuare i suoi studi presso strutture universitarie in ambito investigativo. A 25 anni crea la prima società di fornitura di servizi di sicurezza, assumendo la gestione come amministratore unico, esperienza dove si rende conto che il suo futuro sarà il mondo dell’investigazione e della Security.

Due anni dopo, riceve dalla Prefettura di Palermo, il titolo di polizia rilasciato ai sensi dell’art. 134 T.U.L.P.S. “Licenza Investigativa in Ambito Civile e Penale”.

Nel 2010 apre un’altra realtà, la “Securpol”. Nel 2012, dopo otto anni di esperienza imprenditoriale, crea la “Securpol Italia” orientando la fornitura dei servizi esclusivamente all’Investigazione e alla Security puntando sulla qualità dei servizi, ottenendo ottimi risultati con ragguardevoli clienti che lo portano a estendere la fornitura dalla Sicilia alla Lombardia e Lazio.

La premiazione il 10 marzo a Milano

I finalisti per ciascuna categoria accedono alla fase finale del concorso e sono invitati a essere presenti alla premiazione che si svolgerà in occasione della serata di gala degli Investigation & Forensic il 10 Marzo 2022 a Milano: in quell’occasione saranno proclamati i vincitori dei singoli premi.

I riconoscimenti, assegnati solo in caso di vittoria, consistono in un oggetto simbolico, da ricevere durante la cerimonia di premiazione e nella possibilità di utilizzare un banner ufficiale, creato dall’organizzazione, che i vincitori potranno pubblicare nel proprio sito o su quello dell’azienda per cui il professionista o il manager opera.

La giuria, composta da professori universitari, tecnici ed esperti di settore, provvede, a proprio insindacabile giudizio, alla selezione di finalisti e vincitori dei premi in palio per ogni categoria, eventualmente candidando ai singoli premi aziende o professionisti con scelta autonoma e motivata.