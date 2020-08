Gli interventi

Venti milioni di euro per interventi a sostegno della viabilità interaziendale e strade rurali a servizio delle aziende agricole. Lo prevede la graduatoria provvisoria, pubblicata dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, a valere sulla misura 4.3 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Comuni e associazioni di agricoltori potranno pertanto beneficiare di finanziamenti per la costruzione ex novo e la ristrutturazione di strade interpoderali; la costruzione, acquisizione e sistemazione di terreni; la realizzazione di opere di difesa, presidio e attraversamento stradale delle acque superficiali e di infiltrazione (drenaggi) e ancora opere di messa in sicurezza della sede viaria nei punti più pericolosi e apposizione di segnaletica.

“Quella della viabilità rurale – sottolinea il presidente della Regione, Nello Musumeci – è una priorità del mio governo. Contiamo di aggiungere altre risorse: non si sviluppa l’economia agricola se non si possono ragre le aziende”.

La misura, messa in campo dal governo Musumeci – attraverso il dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale – prevede il finanziamento del 90 per cento dell’importo degli interventi approvati in ciascun progetto presentato da associazioni di agricoltori. Per quelli degli enti pubblici la copertura è totale.

“Lo sviluppo delle aree rurali siciliane – afferma l’assessore per l’Agricoltura Edy Bandiera – non può che passare da adeguate iniziative di ristrutturazione e ammodernamento della viabilità, per migliorare l’accesso ai terreni agricoli, il trasporto delle merci ma soprattutto la competitività e l’incremento della redditività delle aziende. Un’operazione che ci consente, inoltre, di evitare il fenomeno dello spopolamento delle campagne, rendendole sicuramente più attrattive e fruibili”