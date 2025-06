Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, 28 giugno, in viale Croce Rossa, intorno alle ore 16. Un uomo, appena sceso da un autobus della linea 101 dell’Amat, è stato investito mentre stava attraversando la strada.

Pedone investito in viale Croce Rossa

Secondo una prima ricostruzione, una Fiat 500 che procedeva a velocità sostenuta avrebbe travolto il pedone, causandogli diverse ferite. L’impatto è avvenuto pochi istanti dopo che l’uomo aveva lasciato la fermata del bus. Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito, e le forze dell’ordine, incaricate di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Al momento sono in corso gli accertamenti per determinare eventuali responsabilità.

Altri incidenti a Palermo

Si prega per Martina, una ragazza di appena 14 anni rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 giugno. Il dramma si è consumato lungo la strada statale 113, nei pressi di Isola delle Femmine. Martina si trovava a bordo di uno scooter insieme al fidanzato quando, per ragioni ancora in fase di accertamento, il mezzo ha improvvisamente sbandato, finendo fuori controllo.

Stando alle prime ricostruzioni, lo scooter avrebbe perso aderenza per motivi ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure alla giovane e trasportata d’urgenza al Trauma Center di Villa Sofia di Palermo. E’ attualmente ricoverata in terapia intensiva e tenuta in coma farmacologico. Il fidanzato, 20enne, ha riportato solo lievi escoriazioni.

Tragedia sfiorata a Bonagia

Una lancia Ypsilon con a bordo alcuni giovani non avrebbe rispettato la precedenza nei confronti di autobus Amat provocando un incidente: nessuno tra i passeggeri del bus e tra gli occupanti dell’auto avrebbe riportato ferite. L’episodio si è verificato ieri, 24 giugno, intorno alle 18 nei pressi del Ponte di Bonagia. Entrambi i veicoli hanno subito gravi danni e, nonostante l’autista del mezzo abbia cercato di evitare la collisione, l’impatto è stato inevitabile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e gestire il traffico che ha subito rallentamenti.