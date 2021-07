Rintracciato dall'Infortunistica grazie a filmati telecamere e testimone

È stato identificato il motociclista che ha investito una ragazza durante la festa per gli europei di calcio ed è scappato. Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato.

L’episodio in via Roma a Palermo, la sera in cui l’Italia ha battuto l’Inghilterra al Wembley stadium. Dopo l’impatto il sedicenne, che si trovava alla guida di un Honda Sh, si è rialzato e si è allontanato.

Fondamentali per l’Infortunistica le immagini di alcune telecamere e il contributo di un testimone che ha scattato una foto ai fuggitivi. Il 16 enne era sprovvisto di patente, si trovava alla guida di un Piaggio Liberty.

La ragazza di 19 anni stava attraversando la strada, all’altezza di piazza San Domenico, quando è stata travolta da due ragazzi a bordo di un Honda SH. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata con un’ambulanza all’ospedale Villa Sofia.

I vigili hanno avviato le indagini e in poco più di dieci giorni sono risaliti all’identità del responsabile, un minore che è stato quindi convocato in caserma insieme ai genitori. In quell’occasione il sedicenne avrebbe ammesso le proprie responsabilità, sostenendo inoltre di essere scappato per timore che qualcuno potesse aggredirlo e di non conoscere il giovane che si trovava sullo scooter con lui. E nonostante la caduta e le ferite riportate a braccia e gambe avrebbe preferito non andare in ospedale per via del Covid.