Dopo aver salutato il 2025 con tanta buona musica e concerti, il PunkFunk di Palermo continua a seguire nel 2026 la stessa traiettoria, con un’altra serata da non perdere. Domenica 4 gennaio, alle ore 21, il palco del Sidekick accoglie IOFORTUNATO e il suo stile unico, in cui il cantautorato incontra l’indie-pop, ma senza doverlo per forza inseguire a tutti i costi.

Il sound è delicato e profondo. Racconta la bellezza dei ricordi che portiamo dentro, ma che comprendiamo realmente quando sono parte del passato. IOFORTUNATO mostra la delicatezza di chi sa guardarsi indietro e riconoscere la verità dei momenti vissuti: la sua musica è come un viaggio nel tempo che porta a rivedere con occhi nuovi le esperienze vissute, con consapevolezza.

Dopo un percorso nell’underground siciliano, ha esordito nel 2022 con il suo singolo da solista “CNC” e, nel 2023, ha pubblicato il suo primo album, “La Guarigione“, prodotto da Roberto Cammarata (La Rappresentante di Lista, Omosumo). Nell’autunno del 2024, ha dato vita al singolo “Giorni Felici“. A scrivere una nuova pagina del suo diario è stata “Soffitta“, una canzone che guarda indietro, ma vive il passato al presente: un presente che cambia, si trasforma e prova a disegnare il domani.

In occasione del concerto al PunkFunk, IOFORTUNATO si esibirà in quartetto, accompagnato da Giusto Correnti alla batteria, Salvat al pianoforte, Frillo al basso e, ovviamente, lui stesso alla voce, synth e chitarra.

Il concerto sarà l’occasione per ascoltare dal vivo sia alcuni brani del disco “La Guarigione”, che i nuovi pezzi che stanno segnando l’evoluzione artistica di un musicista pronto a raccontare, ancora una volta, la sua storia attraverso suoni avvolgenti e profondi. Il groove delle batterie, le armonie del pianoforte e la densità del synth renderanno ogni canzone una piccola rivelazione, dentro un racconto nostalgico e poetico. Tutto ciò che bisogna fare è esserci il 4 gennaio, alle ore 21. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: IOFORTUNATO

Prezzo: 0.00

