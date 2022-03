già 3 le siciliane quotate

Ha preso il via oggi pomeriggio a Palazzo Branciforte, a Palermo, “Ipo Forum 2022”. Un’opportunità per le aziende siciliane, interessate alla quotazione in Borsa Italiana, per scoprirne e comprenderne benefici e vantaggi, attraverso le spiegazioni/il supporto di stakeholder qualificati capaci di accompagnarli in questo percorso.

I benefici

Aumentare la visibilità e credibilità delle aziende sui mercati internazionali; liquidare l’investimento; ampliare la compagine sociale tramite l’ingresso di investitori qualificati nel capitale; attrarre risorse umane, economiche e finanziarie, ed ancora raccogliere le risorse finanziarie per accelerare lo sviluppo e competere in un contesto globale, sono soltanto alcune delle opportunità e benefici, oggetto del Forum, che per la prima volta sbarca in Sicilia.

50 le aziende siciliane

Sono complessivamente 50 le aziende siciliane selezionate a partecipare, attraverso un’azione di pre scouting, che ne ha certificato solidità, maturità e requisiti per una eventuale quotazione in Borsa, che spaziano dal settore dell’agroalimentare, vitivinicolo, oleario, turistico alberghiero, a quello informatico, delle nautica e ospedaliero.

2021 anno record

Il 2021 è stato un anno da record sul Mercato Italiano dedicato alle PMI con alto potenziale di crescita: al 31 dicembre 2021 Euronext Growth Milan registra una straordinaria performance del + 96,8%, passando da una capitalizzazione pari da Euro 5, 854 miliardi ad Euro 11,519 miliardi, di cui il 40,9% in Lombardia, a seguire Lazio e Piemonte con il 11,4% e solo il 2,3% in Sicilia.

Il Forum e le 3 aziende siciliane già in Borsa

All’evento, organizzato da BDO, leader internazionale nei servizi di revisione e consulenza aziendale e da Legance – Avvocati Associati, al fianco delle aziende interessate alla quotazione, in collaborazione con Borsa Italiana ed Elite, con il patrocinio di Confindustria Sicilia ed una fattiva collaborazione di Sicindustria, ed ancora D&C Management per tutti gli aspetti organizzativi, presenzieranno, come best practice, le uniche tre aziende siciliane già quotate in Borsa, Giglio.com, NVP e Omer, esempio virtuoso di crescita e sviluppo.

Presenti al meeting il Vice Presidente della Regione Siciliana e Assessore regionale al Bilancio e Finanze, Gaetano Armao; il Presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese ed il Presidente di Sicindustria Giuseppe Russello, nel duplice ruolo di Presidente della Omer.

Cos’è ELITE

ELITE è il private market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. Un network internazionale di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati sull’aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.

Solo le migliori impresi sono selezionate per accedere in ELITE. È dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido, e interessate a finanziare la propria crescita attraverso strumenti di finanza alternativa parte integrante della membership.

I requisiti di ammissione sono dunque Economici:

Fatturato > € 10 mln (oppure € 5 milioni e una crescita ultimo anno >15%)

Risultato operativo > 5% del fatturato

Utile netto > 0

Qualitativi:

Solidità del modello di business

Progetti di crescita

Reputazione

Credibilità del management

La membership si attiva al costo di € 15mila all’anno per i primi 24 mesi. Dal terzo anno in poi si rinnova a un costo annuale di € 10.000.