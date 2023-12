Operazioni regolarmente autorizzate. Chiariti i dubbi dei residenti della zona

Incendio all’Ippodromo di Palermo? Ma quando mai. Si tratta soltanto di operazioni di ordinaria amministrazione regolarmente autorizzati. Chiariti i dubbi di alcuni residenti della zona del quartiere Resuttana che, già dalle sette di questa mattina, hanno visto sollevarsi dall’area dell’impianto di viale del Fante un’alta colonna di fumo bianco dall’area degli impianti sportivi della zona.

Fumo bianco si solleva dall’Ippodromo

Qualcuno aveva pensato che potesse provenire addirittura dallo stadio Renzo Barbera. In realtà, all’interno dell’impianto calcistico è tutto ok. Tanto che la squadra ha regolarmente svolto l’allenamento mattutino a porte chiuse, vista l’attuale indisponibilità delle strutture di Torretta in seguito ai danni causati dal maltempo qualche settimana fa. Tutto un problema di prospettiva. Il fumo, in realtà, proveniva dall’Ippodromo. Struttura che si trova proprio alle spalle dello stadio Renzo Barbera.

Normali operazioni di manutenzione

Ma non si è trattato di certo di un incendio, bensì di normali operazioni di manutenzione del verde presente all’intero dell’area ippica della VI Circoscrizione. Sono state infatti smaltiti i rami secchi e le ramiglie eliminate dagli alberi durante le normali operazioni di potature. Fatto per il quale la Sipet, ente gestore della struttura, aveva regolarmente richiesto ed ottenuto le relative procedure d’autorizzazione dal Comune di Palermo per il 20 e il 21 dicembre. Una volta conclusi gli interventi in questione, cesserà la relativa emissioni fisiologica di fumo in aria.