E’ stata riaperta la rampa in uscita direzione Catania dello svincolo autostradale di Irosa. Ad annunciarlo è la giunta dell’Unione Madonie, guidata dal presidente Pietro Macaluso.

Lavori finiti in anticipo

Il rappresentate dell’unione dei comuni madoniti, dopo la riapertura dello svincolo dell’autostrada Palermo-Catania A19, “ringrazia la Città Metropolitana di Palermo e l’impresa esecutrice dei lavori per avere anticipato i tempi previsti”. La chiusura temporanea era prevista dal 15 dicembre al 24 dicembre. Come auspicato dall’Unione Madonie, con quattro giorni di anticipo la viabilità torna alla normalità a vantaggio dei viaggiatori e per coloro che in questi giorni di festa raggiungeranno le Madonie.

Cosa aveva comunicato l’Anas

L’Anas aveva reso noto che “…fino a sabato 24 dicembre, lungo l’autostrada A19 ‘Palermo-Catanià, rimarrà chiusa la rampa in uscita allo svincolo di Irosa per i veicoli provenienti da Palermo”, precisando che che il provvedimento dà seguito a una richiesta giunta dalla città metropolitana di Palermo, finalizzata all’esecuzione d’interventi di manutenzione su una strada di propria competenza”. Ora lo svincolo è stato riaperto.

Il ponte crollato

E inizia a muoversi la macchina della regione dopo il Crollo del ponte sul Sosio, tra le provincia di Palermo e di Agrigento. È fissato per oggi, 20 dicembre, il sopralluogo che gli uffici del Genio civile di Palermo e Agrigento effettueranno tra i Comuni di Chiusa Sclafani e Burgio, dove nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono crollate due arcate dello storico ponte “Tredici Luci” che attraversa il fiume Sosio.

Il sopralluogo per valutare i danni

A disporre l’ispezione incaricando il dipartimento regionale Tecnico, nell’immediatezza dell’accaduto, è stato l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. Un sopralluogo nella zona oggetto del crollo per “valutare i danni – aveva spiegato l’esponente del governo Schifani – e stimare le modalità di intervento per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”.

Il crollo nei giorni scorsi

Nei giorni scorsi sono crollate due arcate dello storico ponte “Tredici Luci”, che attraversa il fiume Sosio, tra le province di Palermo ed Agrigento. La parte crollata si trova in territorio di Chiusa Sclafani (Palermo), ma il viadotto da sempre è stato utilizzato dal mondo agricolo delle province di Palermo ed Agrigento, essendo situato tra la frazione di San Carlo di Chiusa Sclafani e il comune di Burgio.