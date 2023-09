In via Garibaldi, verifiche su entità furto

Hanno sfondato la porta e sono entrati negli uffici dell’assessorato ai servizi socio assistenziali in via Garibaldi a Palermo. Se ne sono accorti i dipendenti non appena hanno preso servizio e hanno trovato il portone aperto. Sono in corso le verifiche da parte dei vari uffici per accertare se i ladri abbaino portato via qualcosa.

Non è la prima volta che l’ingresso dell’assessorato viene forzato. Sono in corso indagini per cercare di risalire agli autori anche attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona.

Ad aprile un raid

Un raid vandalico all’interno della sede dell’assessorato alle Politiche sociali di via Garibaldi si è verificato lo scorso aprile. Ignoti si sono introdotti, presumibilmente nella notte tra venerdì e sabato, nei locali dell’assessorato, mettendo a soqquadro alcune stanze dei tre piani della struttura. In particolare, sono stati trovati armadietti distrutti e in diverse stanze sono stati lasciati documenti e cibo per terra. Inoltre, sono state portate via dagli uffici alcune macchinette del caffè.

Forzati gli uffici dell’osservatorio epidemiologico dell’assessorato Sanità

Brutta sorpresa lo scorso inizio giugno all’apertura degli uffici regionali del Dipartimento Dasoe, uno dei principali uffici dell’assessorato regionale alla Sanità che si occupa delle Attività sanitarie e dell’Osservatorio Epidemiologico.

I dipendenti hanno, infatti, trovato l’ingresso forzato e subito notato che qualcuno era entrato negli uffici mettendo a soqquadro almeno il piano terra.

La prima ipotesi è che possa essersi trattato di un blitz da parte di ladri entrati in azione nel corso della scorsa notte. Ad essere presi di mira sono stati gli uffici del dipartimento Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico a Palermo in via Mario Vaccaro 5, una traversa di via Galileo Galilei.

I dipendenti hanno subito avvertito le forze dell’ordine e sul posto sono arrivati i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Le prime indagini hanno immediatamente confermato che qualcuno nel corso della notte ha forzato l’ingresso e si è introdotto dentro gli uffici iniziando a rovistare. Al momento i dipendenti sono rimasti fuori dagli uffici e le attività sono interrotte per consentire tutte le verifiche da parte delle Forze dell’ordine.