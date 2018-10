l'incarico fino all'insediamento del commissario straordinario

L’Assessore regionale per lo sviluppo delle Attività produttive ha rinominato Giovanni Perino in qualità di Commissario ad acta per gli affari urgenti e indifferibili dell’IRSAP, Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, ente vigilato dalla Regione siciliana. L’incarico è conferito fino all’insediamento del Commissario straordinario Giovanni Occhipinti, designato dalla Giunta di Governo.

Il funzionario direttivo dell’Amministrazione regionale ha già svolto l’incarico di Commissario ad acta (fino allo scorso 21 settembre) nei mesi antecedenti la nomina del commissario straordinario, “per il compimento di tutti gli atti indifferibili e urgenti in mancanza dei quali l’IRSAP potrebbe subire un danno certo e grave, nonché per tutti gli atti finalizzati alla tutela del patrimonio dell’Ente, inclusi quelli espressivi della rappresentanza legale e quelli ascritti agli Organi dell’Istituto, previa comunicazione agli uffici dell’Assessorato delle Attività Produttive”.

Nell’area ex Asi di Brancaccio si sono conclusi i lavori di manutenzione sui tetti nella zona perimetrale interessata dai punti di infiltrazione che hanno causato allagamenti per le piogge abbondanti e sono già stati programmati e finanziati interventi di rifacimento dei tetti per l’impermeabilizzazione e il ripristino dell’impianto di condizionamento danneggiato al furto delle unità esterne.

Intanto però non si arresta l’ondata di furti e atti vandalici ai danni degli edifici Irsap dell’area ex Asi di Brancaccio. Ieri un arresto in flagranza di reato, durante un colpo messo a segno da due malviventi nel pomeriggio, in pieno orario di lavoro dei dipendenti che erano presenti nel plesso B. L’altro furto, lo scorso fine settimana, quando ignoti si sono introdotti nell’edificio vacante, e nonostante l’allarme che è stato manomesso e distrutto, hanno asportato i collettori di rame causando fuoriuscita di acqua di tubi e conseguente allagamento delle stanze.

La conferenza dei servizi presso l’Assessorato Economia ha stabilito che gli uffici della sede legale IRSAP Sicilia e dell’ufficio periferico di Palermo saranno trasferiti prossimamente presso l’Assessorato regionale per le Attività produttive in via degli Emiri. Concluso l’iter per l’assunzione del complesso immobiliare nella consistenza patrimoniale della Regione, ai sensi dell’articolo 13 della LR 8/2018 che sarà destinato ad ospitare il Data Center regionale. Uno dei plessi dell’area (plesso B) dove si trovano allo stato attuale gli uffici, è concesso in comodato d’uso all’Irsap, che ne curerà la manutenzione e la custodia, e che è tenuto a comunicare eventuali furti e vandalismi all’interno dell’area oltre a presentare regolare denuncia all’autorità giudiziaria fino alla conclusione dell’iter amministrativo finalizzato all’assegnazione del bene ad una struttura dell’Amministrazione regionale.