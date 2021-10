Le affermazioni di Isidoro Galioto e Renzo Mazzola

Si mettono in luce le eccellenze della gastronomia del palermitano. In due distinte manifestazioni sono arrivati dei riconoscimenti ad altrettanti artisti della culinaria sicula. Per l’esattezza ad un pasticcere di Bagheria e ad un pizzaiolo di Cinisi. Per loro importanti attestazioni di stima per la qualità e l’innovazione del prodotto realizzato.

Il mastro panettiere

La quinta edizione del concorso “Mastro Panettone” ha regalato soddisfazioni alla comunità bagherese grazie alla presenza del concittadino Isidoro Galioto. Il titolare dell’omonimo panificio di via Fogazzaro ha infatti staccato il pass per la finale del concorso dedicato al dolce natalizio. Grazie alle sue capacità Galioto si è garantito la presenza nella finalissima che si terrà a Bari il prossimo 15 novembre, per la precisione all’hotel Excelsior del capoluogo pugliese. Sarà possibile assistere alla finale da remoto tramite una diretta streaming che sarà trasmessa sulla pagina Facebook “Mastro Panettone”. La giuria, composta da esperti e professionisti del ramo, valuterà una serie di valori, ovvero: peso, fantasia, gusto, aspetto, sofficità e olfatto. “Ad Isidoro e alla sua panetteria facciamo un grosso in bocca a lupo – dice il sindaco Tripoli – già così, conquistando la finale ha dato lustro alla nostra città e per questo lo ringraziamo”.

Il mastro pizzaiolo

Un’eccellenza di Cinisi vola e si afferma al Taormina gourmet 2021, la prestigiosa kermesse che rappresenta il più importante evento del Sud Italia dedicato al meglio del food & beverage firmato “Cronache di Gusto”. Parliamo di Renzo Mazzola, 40 anni, titolare di una pizzeria Terrasini, che è stato premiato al cooking show della pizza per la creazione della “Pizza Zucca di Nero”, una novità di pizza con una preparazione laboriosa con tanti ingredienti che abbracciano dal mare ai monti. In pratica gli ingredienti principali, dopo una particolare cottura e preparazione, sono la zucca e il nero il seppia.