Forse con il centrodestra

“Con la voce che mi trema e il cuore che batte a mille, dopo 8 anni lascio Le Iene. Torno in Sicilia per cambiarla insieme a voi. Nei prossimi giorni vi racconterò i dettagli di una nuova impresa, forse la più folle della mia vita”. Così Ismaele La Vardera, inviato delle Iene, torna di nuovo in politica e annuncia la fine della collaborazione con Le Iene, storico programma di Italia Uno che si occupa d’inchieste e non solo.

Addio alle Iene dopo 8 anni

Così la Iena Ismaele La Vardera lascia il programma dopo 8 lunghi anni d’inchieste e servizi quasi tutti incentrati sulla sua terra, la Sicilia. E lascia le Iene per, ancora una volta, per tentare la carriera politica. Non è la prima volta per il palermitano. Nel 2017, sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega Nord, infatti, La Vardera si era candidato a sindaco di Palermo con il sostegno di Lega Nord e Fratelli d’Italia.

Simpatizzanti di De Luca alla finestra

Per quale carica voglia correre e con il sostegno di quale partito, ancora non è chiaro ma dovrebbe rappresentare una lista di centrodestra. Quale sarà la forza politica che sosterrà Ismaele La Vardera non è ancora stato reso noto ma sui social qualcosa è iniziato a muoversi dopo l’annuncio. Sono parecchi gli attivisti e i simpatizzanti di Sicilia Vera, il movimento di Cateno De Luca, che hanno iniziato a condividere il video del giornalista palermitano di addio alle Iene.

“Rendiamo trasparente la politica siciliana”

Parole commoventi nel video pubblicato sui social. “Dopo il film che ho realizzato mi ha permesso di capire gli ingranaggio oscuri della politica”. La Vardera ricorda anche il processo subito dopo la denuncia della Lega. “Il mio sforzo per rendere trasparente la politica. Poi sono tornato alle Iene denunciando abusi e soprusi ma l’amore per la politica non posso scordarlo e voglio tornare a metterci la faccia. Voglio mettere a disposizione le mie energie per la Sicilia. La banda bassotti della politica ha depredato le nostre bellezze e ci ha rubato i sogni. Oggi torno in Sicilia per dare voce a chi non crede nella politica. Voglio tornare a raccontare cosa accade nelle stanze del potere”