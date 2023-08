Un 70enne non riusciva più a tornare a riva e aveva già bevuto acqua

Tragedia sfiorata questa mattina nel mare di Isola delle Femmine, nel Palermitano, dove un anziano ha rischiato di annegare ed è stato salvato dai bagnini. Travolto all’improvviso da un’onda altissima, è stato risucchiato al largo senza avere più la forza di poter rientrare. E mentre le onde impetuose hanno continuato ad imperversare, i bagnini sono riusciti appena in tempo in coordinamento fra loro a tirarlo fuori quando la situazione si era fatta davvero pericolosamente al limite. Al punto che il bagnante aveva anche cominciato a bere acqua.

L’arrivo dell’onda e l’allarme

L’episodio si è verificato intorno alle 11,30 quando è scattato l’allarme al lido “La sirenetta”. I bagnini si sono resi conto che qualcosa non andava e già monitoravano l’anziano da qualche minuto, ancor prima che potesse essere travolto dall’onda. Poi si è verificata l’onda impetuosa e più forte, che è stata in grado di trascinare al largo il bagnante. Uno dei due bagnini si è tuffato con prontezza in acqua riuscendo, seppur fra mille difficoltà dovute al mare molto agitato, a raggiungere l’anziano in difficoltà. E’ stato quindi agganciato mentre l’altro bagnino dalla spiaggia lo ha tirato sino a riva.

I ringraziamenti

Una volta raggiunta la riva l’anziano, dopo essersi ripreso dallo shock, ha ringraziato tantissime volte i due bagnini. Quasi non credeva di potersi più riuscire a salvare, avendo temuto seriamente per la sua vita ad un certo punto. Per i bagnini una grande impresa anche perché le condizioni atmosferiche erano proibitive. Con un vento di maestrale forza 6 che soffiava a ben 20 nodi e onde alte all’incirca 2 metri. Un salvataggio per nulla semplice in queste condizioni.

“Grande esperienza dei bagnini”

Il direttore del lido “La sirenetta” Ninni Francesco Di Lorenzo si complimenta per l’efficacia dei soccorsi: “Il mare di Isola delle Femmine – dice con orgoglio – è sempre sicuro grazie alla presenza di bagnini di esperienza che aiutano a salvaguardare la sicurezza dei bagnanti”.

