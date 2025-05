Solare, estroverso e da tempo non più residente nella sua amata isola, è venuto a mancare “U miricano”. Antonio Piazza, originario di Isola delle Femmine, da tempo si era trasferito a Monterey, in California. Era conosciuto da gran parte dei suoi concittadini e la sua scomparsa, avvenuta a causa di una grave malattia, ha lasciato un profondo vuoto tra i suoi familiari e tra chiunque abbia incrociato il suo cammino.

A dare il doloroso annuncio sono la moglie, i figli, il fratello e le sorelle, che lo piangono con immenso amore e gratitudine. Nonostante la distanza, Antonio aveva sempre mantenuto un legame fortissimo con Isola delle Femmine, che portava nel cuore come un pezzo essenziale della sua identità.

Il ricordo dei figli

A parlare è il figlio Alessandro che, con parole cariche di tristezza e commozione, ha così ricordato il suo papà: "Papi, ma quanto sei forte – scrive – anche nei momenti più difficili, hai portato il dolore con una dignità che pochi riescono ad avere. Sei stato una roccia per questa famiglia, e adesso tocca a noi raccogliere quella forza che ci hai insegnato. Ti ringrazio dal profondo del cuore per avermi dato la vita. E grazie per avermi fatto conoscere Isola delle Femmine una parte di te che vivrà per sempre anche in me. Prometto che mi prenderò cura della mamma, insieme ai miei fratelli. Saremo uniti, proprio come ci volevi. Ogni passo che farò, ogni scelta che prenderò, ti porterò con me. Sarai sempre nel mio cuore, ovunque andrò. Grazie per tutto, papà. Ti voglio bene, per sempre. Per sempre nel mio cuore".