continua intanto il presidio permanente a castellana sicula

“È stato un incontro positivo quello che abbiamo avuto oggi con il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, che ha manifestato il suo interesse in merito all’istituzione delle Zone Franche Montane (ZFM) in Sicilia e che ci ha riconvocati per la prossima settimana”.

Lo dicono i responsabili del Comitato regionale per l’istituzione delle ZFM, che da settimane hanno allestito un presidio permanente a Castellana Sicula (Palermo).

“Ribadiamo – aggiungono – così come riportato oggi da autorevoli fonti di stampa che la proposta istitutiva delle ZFM attiene all’approvazione da parte dell’Ars di una cosiddetta legge ordinamentale, o cosiddetta obiettivo, che non comporta copertura finanziaria. Essa, infatti, attiene esclusivamente al nuovo sistema di regole che si intendono applicare in Sicilia, nel rispetto dell’autonomia statutaria, in merito agli accordi Stato-Regione su Iva e Irper”.

“Continuare a rimarcare – concludono – che nell’immediato possa servire una copertura finanziaria denota uno stato confusionale. Ci auguriamo pertanto che la Commissione Attività Produttive valuti l’emendamento da noi riproposto lo scorso 19 settembre al fine di apportare le necessarie modifiche al ddl 3/2017 sull’istituzione delle Zone Franche Montane”.