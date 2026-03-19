Il 20 marzo, alle 21, torna da Zō Centro culture contemporanee di Catania “Pulsar”, la rassegna di indie e alternative rock creata e programmata dalla direzione artistica di Zō insieme con diversi operatori e realtà del territorio. Una rassegna che coinvolge artisti di alto profilo, dalla consolidata reputazione o dall’altissimo potenziale di crescita, nell’ambito della scena indie ed alternative nazionale ed internazionale. “Pulsar” presenta Italia 90, band post-punk inglese – originari di Brighton e londinesi d’adozione – e un nome omaggio al mondiale italiano di calcio delle notti magiche. La band vanta un decennio di amicizia che ha definito e affinato la compattezza e l’attenzione al dettaglio del loro repertorio, elevandosi nel panorama musicale in patria e in tutta l’Europa.

Caustici, politici e un filo sarcastici, il gruppo prende piccoli assaggi da generi come la new wave, rock gotico, post-hardcore, jazz, jungle ma conserva lo sdegno e la disillusione del post-punk all’inglese. Dopo un anno di riflessione, Italia 90 – passati nel frattempo da quartetto a trio – portano a Catania il loro album di debutto “Living Human Treasure” uscito nel 2023 sotto l’etichetta Brace Yourself Records. Perennemente in bilico sul filo del rasoio, con un focus su linee di basso frenetiche e ritmo percussivo da capogiro, “Living Human Treasure” si inserisce nel revival britannico del post-punk più spigoloso che si richiama a prototipi storici del calibro di Fall e Gang of Four o formazioni contemporanee come i concittadini Squid.

La band inglese Italia 90

Opening act affidato agli etnei Helen Burns – Domenico Failla (voce, Walter Leotta chitarra, Edoardo Buccheri basso e Gabriele Messina batteria) – band post-punk con influenze di vario genere (alternative, punk, shoegaze, stoner) caratterizzata da un suono scuro ma tagliente, a volte bagnato e malinconico, a volte secco, incandescente. Hanno pubblicato l’album di debutto “The Rain Caller” alla fine del 2024, nell’estate 2025 hanno aperto agli Afterhours nella loro data di Zafferana Etnea del tour celebrativo di “Ballate per piccole iene”. Di recente la band ha suonato e registrato dal vivo parte di “The Rain Caller” nella campagna etnea esattamente dove hanno scritto i brani che compongono l’album.

Helen Burns

La serata sarà aperta dalle selezioni di Pul del collettivo Keep vinyl alive, mentre dopo i live alla console ci sarà Antonio Vetrano di Rumori Sound System. Biglietto: € 15, prevendita on line Informazioni al numero 095.8168912 da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6, Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici (ex piazzale Asia) , 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Artista: Italia 90 Helen Burns

Prezzo: 15.00

Info:

Il 20 marzo, Pulsar, rassegna di indie e alternative rock di Zō Centro Culture Contemporanee di Catania ospita il live della band originaria di Brighton e londinese d’adozione – caustica, politica, sarcastica, che conserva lo sdegno e la disillusione del post-punk classico. Aprono la serata gli etnei Helen Burns, band dal suono scuro, tagliente, a volte malinconico, a volte incandescente.

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