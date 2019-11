Ad aderire anche 3 presidenti di circoscrizione

A Palermo sbarca Italia Viva, il nuovo partito guidato da Matteo Renzi e sbanca il Consiglio comunale. Sono ben 8o i consiglieri comunali che aderiscono al nuovo partito, che diventa così la prima forza politica presente in consiglio comunale e che sosterrà l’azione dell’amministrazione guidata dal sindaco Leoluca Orlando. Ad aderire anche 3 presidenti di circoscrizione.

Sono Francesco Bertolino, Dario Chinnici, Carlo Di Pisa e Sandro Terrani gli inquilini di Sala delle Lapidi che aderiscono all’ultima creazione di Matteo Renzi mentre il gruppo di Sicilia Futura si rinominerà “Sicilia Futura per Italia Viva” e sarà formato da Gianluca Inzerillo, Caterina Meli, Giuseppina Russa e Ottavio Zacco. Aderiscono al progetto di Matteo Renzi anche il presidente della Terza Circoscrizione, Antonino Santangelo, il presidente della Quarta Circoscrizione, Silvio Moncada, e il presidente della Settima Circoscrizione, Giuseppe Fiore.

Nei prossimi giorni verranno formalizzate tra i consiglieri di circoscrizione, i sindaci, gli amministratori, numerose nuove adesioni, non solo in città, ma anche nei comuni della provincia. “Italia Viva – si legge in una nota – si dimostra la vera novità del panorama politico nazionale. Un progetto innovativo e capace di attrarre donne e uomini che hanno voglia di buona politica e rifiutano le false ricette dei populisti. Sempre più amministratori locali stanno aderendo a un soggetto che riparte dai territori e dai quartieri per recuperare il contatto diretto con i cittadini e farli tornare protagonisti”.