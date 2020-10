Il concerto avrà inizio alle 21

James Johnstone, allievo di Ton Koopman, sostituirà il suo ex maestro nel concerto a San Martino delle Scale nel corso del concerto inserito nel cartellone della Settimana di Musica Sacra di Monreale.

Sarà quindi un ex allievo del maestro Ton Koopman, James Johnstone, componente dell’English Baroque Soloists, a sostituire lo stesso Koopman nel concerto all’interno dell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale di stasera, nel quarto appuntamento della Settimana di Musica Sacra che, nell’edizione 2020, la Fondazione orchestra sinfonica siciliana ha voluto all’insegna della partecipazione di grandi artisti internazionali.

Un misterioso file rouge ha legato gli eventi degli ultimi giorni: un’indisposizione ha tenuto lontano da Monreale il maestro Koopman, Sir John Eliot Gardiner ha accettato di sostituirlo nel concerto di ieri sera e un ex allievo dell’artista olandese, componente dell’orchestra di Sir Gardiner, il maestro James Johnstone, siederà nell’antico organo dell’abbazia al suo posto.

Il programma prevede: Johann Jakob Froberger “Toccata in G”; ​​​​​​Girolamo Frescobaldi “Toccata Quinta Libro II”; ​​​​​​Girolamo Frescobaldi “Toccata Prima Libro II​​​​​​”; Jan Pieterszoon Sweelinck “Echo Fantasia in a”; ​​​​​​​​​​​​​​William Byrd “Fantasia in a”​​​​​; Francisco Correa de Arauxo “Todo el mundo en general”; ​​​​​ Johann Sebastian Bach “Aus tiefer Nöt, schrei ich zu dir BWV 687​​​​​”, “Jesus, meine Zuversicht BWV 728​”, ​​​​​“Wir Christenleut BWV 1090”,​​​​​​​ “Erbarm dich mein, o Herre Gott BWV 721”​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​Carl Philipp Emanuel Bach “​Sonata in F major Allegro – Largo – Allegretto”. Il concerto avrà inizio, come di consueto, alle 21.