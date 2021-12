a isola delle femmine

Natale 2021, mostra di presepi presso la Casa Museo Joe Di Maggio

L’esposizione a Isola delle Femmine (Palermo)

E’ organizzata da BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione Isola–Pittsburg Forever e Memoranda

In occasione del Natale BCsicilia, in collaborazione con l’Associazione Isola–Pittsburg Forever e Memoranda, organizza una Mostra di Presepi presso la Casa Museo Joe Di Maggio in via Cutino 15, a Isola delle Femmine.

Esposti presepi e oggetti di collezioni private

Saranno esposti presepi e oggetti appartenenti alle collezioni private di Agata Sandrone, Michele Nigro e Francesco D’Attardi.

Presepe ambientato in un contesto marittimo

Agata Sandrone, presidente della Sede di BCsicilia di Isola delle Femmine, esporrà un presepe ambientato in un contesto marittimo in cui il bambinello è di grandezza maggiore rispetto agli altri personaggi della capanna per dare risalto al simbolo che personifica.

Due composizioni presepiali in miniatura

Michele Nigro presenterà due sue composizioni presepiali in miniatura, uno dentro una bolla di vetro e l’altro in una cassetta di legno.

In esposizione foto del grande campione di baseball

Francesco D’Attardi mostrerà dei personaggi in legno che giocano sulla neve che fanno parte di una collezione dei primi del Novecento. Farà da cornice alla mostra, ospitata nella Casa museo Joe Di Maggio, delle foto del grande campione di baseball vestito da Babbo Natale mentre tiene in braccio il suo unico figlio Joseph Paul Jr di appena due mesi, nato il 23 ottobre del 1941.

Giorni e orari di apertura al pubblico, modalità di accesso

La mostra sarà aperta al pubblico nei giorni 18–19-24-30 Dicembre 2021 e 6 Gennaio 2022 dalle 10,00 alle 13,00. Ingresso Libero.

L’evento di svolgerà nel rigoroso rispetto delle norme vigenti anti covid. Obbligatoria la mascherina. Per informazioni e prenotazioni tel. 320.9089061.

Chi era Joe Di Maggio

Joseph Paul “Joe” DiMaggio, nato Giuseppe Paolo Di Maggio (Martinez, 25 novembre 1914 – Hollywood, 8 marzo 1999), è stato un giocatore di baseball statunitense, tra i più titolati della storia dello sport e detentore del record di 56 partite consecutive con almeno una valida battuta. Durante la sua carriera Di Maggio giocò per 13 stagioni nella Major League Baseball sempre con i New York Yankees. Vinse 9 volte le World Series, partecipò a 13 All-Star Game e venne nominato MVP 3 volte. Fu anche capoclassifica in media battuta, fuoricampo e RBI per due volte ciascuna. Venne introdotto nella National Baseball Hall of Fame nel 1955. Al di fuori della sua carriera sportiva è noto anche per essere stato marito di Marilyn Monroe.

Nato da una famiglia di origine siciliana emigrata negli Stati Uniti – il padre, Giuseppe Di Maggio e la madre, Rosalia Mercurio erano originari di Isola delle Femmine, in provincia di Palermo – Di Maggio si interessò fin da bambino al baseball. Ha avuto due fratelli: Dom Di Maggio e Vince Di Maggio. Entrambi hanno giocato a baseball.

Joe Di Maggio Viene soprannominato dai tifosi e dai giornalisti sportivi Joltin’ Joe (“Joe che fa sobbalzare”) per la forza con cui colpisce solitamente la palla. Di Maggio totalizza in tutta la sua carriera 2.214 battute valide.

(nella foto Joe Di Maggio vestito da Babbo Natale con il figlio).