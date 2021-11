la premiazione al palazzetto dello sport di ostia

Atleti di Judo diversamente abili, la SporT21 Sicilia campione d’Italia

La competizione nazionale ha avuto luogo a Ostia

Sono 9 in tutto gli atleti siciliani che hanno conquistato le agognate medaglie

La ASD SporT21 Sicilia società campione d’Italia alla competizione nazionale riservata ad atleti di Judo diversamente abili.

L’appuntamento al Palazzetto dello Sport di Ostia

Una giornata da ricordare per la Sicilia, quella che si è tenuta ieri al Palazzetto dello Sport di Ostia, Tempio del Judo Italiano. Insieme ad atleti normodotati che disputavano la finale Juniores del Campionato Italiano FIJLKAM, si è svolta la finale nazionale del campionato italiano di judo FISDIR (Federazione Italiana Paralimpica degli Sport Intellettivo relazionali) che ha visto competere anche i ragazzi siciliani delle tre Società Siciliane: la ASD SporT21 Sicilia, la Conca D’oro SSD srl e la ASD Special Boys.

Il titolo nazionale per la SporT21 Sicilia, le altre società sul podio

Quest’anno il Titolo nazionale di società Campione D’Italia va alla ASD SPORT21 SICILIA di Palermo, seguita al secondo posto dalla ASD CM FIGHT ACCADEMY di Francavilla Al Mare e al terzo posto sul podio dalla ASD KODOKAN GORDIANI di Roma, società della FISDIR organizzatrice della manifestazione.

La Sicilia conquista 9 medaglie

Le medaglie conquistate per la Sicilia sono state in totale 9: 6 medaglie per gli atleti di SporT21 Sicilia, 2 medaglie per la Conca D’oro SSD srl, 1 medaglia per la ASD Special Boys.

Campioni italiani Judo Fisdir anno 2021

CLASSE AGONISTI

Cat-55 kg/M Andrea Muratore (ASD SporT21 Sicilia)

Cat – 52 Kg/F Bruna Pollino (ASD SporT21 Sicilia)

Cat – 60 kg/M Davide Migliore ( ASD Special Boys)

Cat-90 Kg/M Salvatore Puglisi (ASD SporT21 Sicilia)

CLASSE PROMOZIONALE

Cat – 66 Kg/M Vincenzo Sicola ( Asd SporT21 Sicilia)

Medaglie d’argento

Cat- 55 Kg/M Gabriele Zarbo (Conca D’Oro SSD srl)

Cat- 60 Kg/M Gaspare Gabriele Alfeo (Conca D’Oro SSD srl)

Medaglie di Bronzo

Cat- 60 Kg /M Gliubizzi Francesco (Asd SporT21 Sicilia)

Cat- 60 Kg/M Pecoraro Paolo (Asd SporT21 Sicilia)

Una gran bella vittoria dunque per gli atleti della SporT21 Sicilia, che tornano a casa con la gioia nel cuore e la soddisfazione per gli ottimi risultati raggiunti a seguito di tanti sacrifici.