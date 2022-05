È la prima volta dell’Italia

L’Italia, rappresentata dalla squadra Asd Jus Palermo, ha vinto per la prima volta il campionato mondiale di calcio a 5 riservato agli avvocati.

A Marrakech, Jus Palermo detta legge

Gli avvocati palermitani dettano legge in Marocco. A Marrakech si sono aggiudicati trionfalmente la ventesima edizione del Mundiavocat (sezione Five Man) che si è disputata dal 7 al 15 maggio.

Sotto temperature roventi la rappresentativa palermitana ha sconfitto, tra le tante, squadre forti e rodate come il Portogallo (campione europeo in carica e vicecampione mondiale della scorsa edizione), la Danimarca (vicecampione europeo) e la Francia. Il mondiale è stato concluso da Jus Palermo con ben 7 vittorie e un pareggio. Singolare il fatto che tutti i componenti della squadra siano andati a rete.

Il cammino vincente degli avvocati palermitani

La Jus Palermo ha pareggiato 3-3 con l’Azerbaijan, poi sette vittorie di fila: 8-2 all’Eurasia United, 7-0 al Kromann Reumert, 11-0 al Casa a Five, 3-1 sull Ordem Dos Barcelos, addirittura 16-0 all’Uzbekistan, 5-2 al Marseille – Joga Bonito ed 8-2 al Barreau de Nice.

Per un totale di 22 punti con 61 gol fatti ed appena 10 subiti.

Il palmares della selezione

Gli avvocati palermitani, già campioni d’Italia per tre anni consecutivi (2017, 2018 e 2019) e quarti all’Europeo del 2019, sono dunque ora i nuovi campioni del mondo di calcio a 5 (Five Men). Titolo che manterranno almeno sino al 2024, anno in cui proveranno a riconfermarsi.

La formazione dello Jus Palermo

La squadra è composta da Marcello Cugliandro (presidente), Fabrizio Giustolisi (capitano), Maurizio Alleri, Daniele Pirrello, Federico Lentini (premiato come miglior portiere del torneo), Stefano Piazza, Gaetano Li Muli e Cristian Giacalone.