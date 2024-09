Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha convocato d’urgenza a Palazzo d’Orleans Salvatore Ombra, presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi. La decisione dopo aver appreso della disavventura della squadra di calcio Juventus Next Gen, costretta a dormire in aeroporto ieri sera a causa di un guasto all’aereo che avrebbe dovuto riportare a casa giocatori e dirigenti dopo la partita giocata a Trapani.

La vicenda

La vicenda che ha portato alla reazione del governatore è avvenuta ieri, domenica 22 settembre. La squadra giovanile dei bianconeri sarebbe dovuta rientrare a Torino con un volo programmato alle 23.15, ma la partenza è slittata a questa mattina.

I bianconeri avevano disputato un incontro con il trapani strappando un pareggio e il loro rientro era programmato con un volo da trapani all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per poi spostarsi con il pullman fino a Torino.

Il guasto all’aeroplano

A raccontare la vicenda è la Gazzetta dello sport. Erano già tutti a bordo quando, poco prima del decollo, il comandante ha annunciato l’arrivo di una squadra di ingegneri per risolvere un problema tecnico. Primo rinvio della partenza alle 2 di stanotte, poi altri inconvenienti e un ulteriore rinvio alle 7 del mattino (stallo che ha reso impossibile, logisticamente, anche la ricerca di una sistemazione in hotel). Alle 6, l’annuncio che l’aereo sarebbe stato sostituito con un altro in arrivo da Pisa. Il decollo, quindi, soltanto alle 9. Di fatto i ragazzi sono arrivati a casa oggi intorno all’ora di pranzo anziché durante la notte. Ma la cosa peggiore è la foto dei giovani calciatori costretti a cercare riposo per terra di fronte ai cancelli di imbarco o nella sala d’attesa dell’aeroporto. Una foto scattata da altri passeggeri dello stesso volo, che ha fatto il giro del web e che è stata pubblicata prima da Sky e poi anche dalla stessa Gazzetta.

La nota della squadra di calcio del Trapani

“Rinnovo le mie scuse alla dirigenza juventina – dice in una nota Valerio Antonini, presidente del club siciliano – ed al tempo stesso mi rivolgo nuovamente alla Regione Sicilia chiedendo di intervenire ed aiutarci a dare una svolta seria ad uno scalo aeroportuale che veste in condizioni a mio parere inadeguate per quelle che sono le aspettative turistiche sportive del territorio trapanese”.