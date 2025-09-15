Il PunkFunk di Palermo è pronto per una nuova stagione di musica dal vivo che riserverà non poche sorprese. A dare il via è il doppio appuntamento in programma nelle giornate di mercoledì 24 e giovedì 25 settembre, nell’ambito del KeepOn Live Fest 2025, con i concerti di Mosquitos Like Helicopters, Juju, Helen Burns, Dharma e Flowers for Boys.

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra l’iconico Record Shop & Music Bar di via Napoli 10 e il KeepOn, un festival diffuso che tocca diverse location nel capoluogo siciliano, accomunate da una programmazione musicale ampia e sfaccettata, come la scena palermitana. E proprio la scena palermitana, farà da filo conduttore di un evento che si propone come un’occasione di scambio e confronto con altre realtà nazionali oltre che, naturalmente, di ottima musica. Spazio, dunque, alla musica, con i dettagli sui concerti in programma al PunkFunk. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.





Si comincia mercoledì 24 settembre, alle 21:45, con il post-noise dei Mosquitos Like Helicopters: attivi dal 2018, il loro caos trova ordine in un sound che interseca trame post-punk con ambienti post-rock. Il tutto è condito da un sottotesto noise, che fa del rumore un mezzo comunicativo. Alle 22:15 spazio a Juju, il progetto guidato dal polistrumentista Gioele Valenti, affiancato per l’occasione da Rodan Di Maria (basso) e Andrea Chentrens (batteria), caratterizzato da un sound che trascende generi e fonde post-punk, shoegaze e neo-psichedelia ad elementi tribali. A chiudere la serata, a partire dalle 22:45, sono gli Helen Burns di Catania: portano sul palco un post-punk con influenze alternative e stoner, un suono caldo, scuro ma tagliante, incandescente come le fiamme e la Sicilia stessa.

Giovedì 25 settembre si comincia alle 22:00 con i Dharma, una band aperta alle sperimentazioni e che ha fatto della creatività la sua cifra stilistica: un progetto volto all’alternative rock italiano, con sfumature e ispirazioni post-grunge, art-rock, seconda ondata emo e progressive. Si conclude alle 22:30 con i baresi Flowers for Boys, una formazione che racchiude nel nome la sua essenza: un mix di alt-rock e post punk, con testi introspettivi, ispirati dalla tradizione cantautorale italiana.





I live del PunkFunk rappresentano il modo migliore per salutare il mese di settembre e far partire una nuova stagione di novità tutte da scoprire. Per non perdersi nessun aggiornamento, il consiglio è seguire il Record Shop & Music Bar sui social o fare un salto in via Napoli 10.

Mercoledì 24 settembre

21:45/22:05 Mosquitos Like Helicopters

22:15/22:35 Juju

22:45/23:05 Helen Burns

Giovedì 25 settembre

22:00/22:20 Dharma

22:30/22:50 Flowers for Boys

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:45

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.