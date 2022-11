La segnalazione del consigliere di circoscrizione Giuseppe Guaresi

“Quindici felini trovati morti nel giro di due settimane“: lo segnala il consigliere della II Circoscrizione Giuseppe Guaresi, in merito a quanto accaduto nell’area del porticciolo della Bandita. Dopo il caso del rinvenimento di alcune polpette avvelenate nei pressi di via Kolbe, ad Acqua dei Corsari, scoppia un nuovo caso in II Circoscrizione relativo agli amici a quattro zampe.

Gatti trovati morti alla Bandita

Secondo quanto riferito dall’esponente di Fratelli d’Italia, ad accorgersi dell’assenza dei felini sono stati gli stessi cittadini che se ne prendevano cura. “Alcuni residenti della Bandita, portavano da mangiare ad una colonia di gatti nei pressi del porticciolo. Ad un certo punto, i felini sono diminuiti improvvisamente”. Poi, dichiara Guaresi, l’amara scoperta. “Qualche giorno dopo, alcuni animali sono stati ritrovati purtroppo morti in varie aree del quartiere. I cittadini vorrebbero capire come sia potuto accadere tutto questo. Da 25 gatti che erano presenti in zona, adesso ce ne sono 3 o 4 al massimo. Gli abitanti sono impauriti ed arrabbiati. Per questo ho voluto segnalare questa situazione, al fine di far luce sulla vicenda”.

In precedenza caso in via Kolbe

Un caso, quello scoppiato alla Bandita, che segue a quanto avvenuto a fine ottobre in via Kolbe, all’interno del quartiere Acqua dei Corsari. Fu proprio lo stesso Giuseppe Guaresi a segnalare la presenza di alcune polpette avvelenate sparse per strada. In quel caso, a rimanere “vittima” della mano efferata dell’uomo fu un povero cagnolino, salvato in tempo dall’avvelenamento grazie al tempestivo intervento di un veterinario.