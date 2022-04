L’iniziativa si chiuderà ad ottobre

“La Biblioteca Scolastica … si presenta!”, ovvero un viaggio attraverso gli occhi di chi progetta, anima e promuove le biblioteche scolastiche italiane.

L’iniziativa ideata e promossa dalla Commissione Nazionale Biblioteche scolastiche e centri risorse educative dell’Associazione Italiana Biblioteche, in collaborazione con i Gruppi di studio sulla biblioteca scolastica delle Sezioni Friuli Venezia Giulia e Puglia, e l’Osservatorio Formazione, si svolgerà da aprile a ottobre 2022, concludendosi nel mese Internazionale della Biblioteca Scolastica e nella settimana Unesco “Global MIL Week” dedicata alla media and information literacy, passando nei vari mesi per il “Maggio dei Libri” e il “Bibliopride”.

“La Biblioteca scolastica… si presenta!” è un’occasione di rafforzamento di tante collaborazioni istituzionali e associative (INDIRE – Piccole Scuole, con cui l’AIB ha un protocollo in atto; Forum del Libro, CRBS e Biblòh!) e si avvale dei patrocini: IFLA, IASL e Unesco.

Cosa prevede il ciclo di incontri

Il ciclo di incontri online, basato sulla presentazione di prodotti multimediali (video, videoclip, slides, fotoracconti, e così via) realizzati dalle scuole che aderiranno all’iniziativa, nasce dall’idea di fornire un’occasione di incontro e scambio di esperienze tra quanti a vario titolo si occupano delle biblioteche delle scuole di ogni ordine e grado o sono impegnati nel loro sviluppo, con l’obiettivo di far conoscere quanto, seppure tra mille difficoltà, si riesce a realizzare nelle nostre scuole per garantire un’istruzione di qualità anche attraverso la biblioteca scolastica.

Gli incontri info-formativi costituiscono un’originale e diretta occasione di aggiornamento pensata per raccogliere sia le pratiche, non necessariamente le “migliori” ma comunque efficaci, valide, che dimostrano di funzionare, sia le istanze, i dubbi di coloro che si apprestano a occuparsi della biblioteca scolastica, e per diffondere informazioni utili, soprattutto a chi è nuovo della biblioteca scolastica e incerto su come muoversi per avviare o rivitalizzare il “programma” (o “progetto”) della biblioteca scolastica.

Il piano nazionale per la promozione della lettura

L’iniziativa prende il via in un momento storico in cui l’attenzione delle Istituzioni verso le Biblioteche scolastiche e il personale scolastico che attualmente le anima e le gestisce si sta concretizzando attraverso il “Piano Nazionale per la Promozione della Lettura”, che ha previsto l’istituzione di Scuole Polo in ogni Regione e una formazione mirata che coinvolgerà tutte le scuole italiane.

L’AIB – Commissione nazionale Biblioteche scolastiche, Sezioni AIB Friuli Venezia Giulia e Puglia, Gruppo di studio sulle Biblioteche scolastiche, Osservatorio Formazione con i Referenti regionali per le Biblioteche Scolastiche individuati dai CER – , in collaborazione con l’INDIRE – Piccole Scuole, il Forum del Libro, il Coordinamento Reti Biblioteche Scolastiche (CRBS) e Biblòh!, con il patrocinio dell’IFLA School Libraries e della IASL, sta organizzando un ciclo di incontri di aggiornamento professionale con lo scopo di presentare, nel periodo aprile-ottobre 2022, le Biblioteche Scolastiche attraverso il racconto (anche multimediale) di chi nella scuola le progetta, organizza, promuove, anima e coordina, o di chi collabora al loro sviluppo e alla loro promozione.

Il ciclo di incontri si chiuderà a fine ottobre

Il ciclo di incontri pomeridiani (17.30-18.30) si è aperto in concomitanza della Giornata mondiale del libro (23 aprile), con un evento programmato, per ragioni organizzative, per il 26 aprile, e si concluderà alla fine di ottobre, tradizionalmente “mese internazionale della biblioteca scolastica” e nella Unesco Global MIL Week (24-31), “passando” per il “Maggio dei Libri” (maggio) e il “Bibliopride” (settembre).

La presentazione lo scorso 26 aprile

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente il 26 aprile con la partecipazione di Patrizia Lùperi (AIB Cen-OF), Elisa Callegari (AIB FVG), Lucia Di Palo (AIB Puglia), Katy Manck (IASL), Valérie Glass (IFLA School Libraries Section), Giuseppe Pierro (Ministero dell’istruzione – Cabina di regia Biblioteche Scolastiche Innovative e Piano Nazionale Lettura), Jose Mangione (INDIRE Piccole Scuole), Maurizio Caminito (Forum del Libro), Franco Francavilla e Tiziana Cerrato (CRBS), Angelo Bardini (Biblòh!).

Introduzione e coordinamento di Luisa Marquardt (AIB CNBS). Conclusioni a cura di Giannina Degano (AIB GdS BS) e proseguirà nelle seguenti date: 4 maggio (funzione educativo-didattica), 25 maggio(cooperazione), 28 maggio [NB: mattina] (formazione congiunta permanente) e 30 maggio (reti), 27 settembre (accessibilità), 11 ottobre (spazi) e 25 ottobre (MIL – Media and Information Literacy. Eventuali variazioni o integrazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate.

Gli incontri su Zoom

Gli incontri, che si svolgeranno online sulla piattaforma Zoom (grazie alla collaborazione del Gruppo Streamyard/Zoom dell’AIB), intendono far emergere una fotografia reale delle Biblioteche Scolastiche e delle reti a cui afferiscono – senza distinzioni tra quelle ben avviate, quelle che si stanno consolidando oppure sono in via di sviluppo (o sono ancora nella fase di ideazione…) -, della loro progettualità, di come si vive la biblioteca scolastica e di come è percepita dalla comunità scolastica e da quella territoriale. Dirigenti scolastici, docenti curriculari, docenti bibliotecari, bibliotecari, referenti delle Scuole Polo, associazioni ecc. sono invitati a raccontare la propria esperienza, narrare la biblioteca della propria scuola o della propria rete, descriverne caratteristiche, progetti e attività (già realizzati, in corso o da realizzare).