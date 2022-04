Folla per le elezioni

È affollato lo schieramento dei candidati sindaco di Palermo. Una campagna elettorale in cui al momento vige la confusione e la voglia di correre per Palazzo delle Aquile piuttosto che stilare programmi da proporre ai cittadini che saranno chiamati a eleggere il sindaco e i componenti di Consiglio Comunale e Circoscrizioni.

Ecco, in sintesi, chi sono al momento, i candidati sindaco di Palermo, suddivisi per aree politiche, centrodestra, centrosinistra o indipendenti. Ricordiamo che Davide Faraone ha rinunciato alla candidatura preferendo l’appoggio a Roberto Lagalla. Anche Francesco Scoma, inoltre, si fa da parte, dando il largo al candidato di Forza Italia, Francesco Cascio in ticket con Alberto Samonà designato Vice sindaco.

I candidati sindaco del Centrodestra

Roberto Lagalla

Ex rettore dell’università degli Studi di Palermo, da ultimo assessore regionale alla Pubblica Istruzione, ruolo dal quale si è dimesso per candidarsi è il candidato sindaco schierato dell’Udc ma che si definisce civico. Nei giorni scorsi ha anche ricevuto l’appoggio d’Italia Viva visto che il senatore renziano Davide Faraone ha deciso di fare spazio a Lagalla.

Francesco Cascio

Cascio è il candidato di Forza Italia voluto dal presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Una candidatura che si è rafforzata ulteriormente dopo che Francesco Scoma si è fatto da parte anche se non ha accettato il “ticket”, Per questo la vice sindacatura in quota Lega in caso di elezione di Cascio è andata a Alberto Samonà. Così quest’ultimo potrà contare anche dei voti di Prima L’Italia, Lega. Su Cascio, presentato ufficialmente domenica, confluisce anche Noi con l’Italia.

Carolina Varchi

È la candidata di Fratelli d’Italia che in Sicilia si traduce con le posizioni dell’attuale presidente della Regione Siciliana, nello Musumeci. Una corsa in solitaria visto che la Lega e Forza Italia hanno deciso di andare per conto proprio. La candidatura della Varchi risale al 15 marzo e pare difficile una marcia indietro, salvo interventi, dall’alto. In questi giorni è in corso una trattativa e pare che Silvio Berlusconi stia intervenendo in prima persona per mettere ordine all’interno della coalizione. Ma anche se non si chiuderà la trattativa generale è in discussione dentro FdI anche l’eventuale convergenza su Lagalla

Francesca Donato

Si tratta dell’europarlamentare ex leghista e no vax. Nelle scorse settimane è uscita con comunicati stampa criticati sui social. Francesca Donato, ormai fuori dalla Lega, è no vax, no green pass e no euro. Lei si presenterà in piena solitudine con Rinascita Palermo.

Totò Lentini

Non molla la presa nemmeno Totò Lentini, candidato autonomista. Il capogruppo all’Ars dei Popolari e Autonomisti si presenta alla città, supportato alle prossime elezioni da due liste “Alleanza per Palermo” e “Palermo città europea”.

Centrosinistra

Franco Miceli

Franco Miceli rappresenta il “pezzo grosso” del centrosinistra. Il presidente nazionale dell’Ordine degli architetti in carica gode dell’appoggio di tutti i partiti di centrosinistra e del Movimento 5 stelle. Attualmente è l’unico candidato che può dirsi “di coalizione” e rappresenta una precisa area politica.

Indipendenti

Fabrizio Ferrandelli

Ferrandelli torna a candidarsi sindaco di Palermo. E’ sostenuto da +Europa e Azione, i partiti di Emma Bonino, che è arrivata a Palermo per tenere a battesimo il candidato, e l’ex ministro nel governo Renzi Carlo Calenda, campione di voti alle Europee con il Pd che poi ha lasciato.

Rita Barbera

La candidata sindaco di Palermo Rita Barbera è l’ex direttrice del carcere Ucciardone di Palermo. E’ svincolata da qualsiasi schieramento politico. La sua candidatura rappresenta una “pacifica Rivoluzione” mirata a mettere al centro i cittadini, sempre più insoddisfatti dall’attuale modello di gestione della città.

Ciro Lomonte

Ex architetto, è appoggiato da Popolo della Famiglia, Italexit e Siciliani Liberi (che daranno vita a un’unica lista per le comunali). Non è alla sua prima corsa. In passato ha tentato altre candidature sempre per Sicilia Liberi.

Giuseppe Catalano

Correrà nella lista Forza Palermo, che fa riferimento all’omonimo movimento civico che punta sul decentramento e sul ruolo delle Circoscrizioni nel percorso di ricostruzione della città. Ad appoggiare la candidatura, anche il Movimento Siciliano d’Azione, che condivide con Forza Palermo il progetto elettorale e il programma.

Gaetano Cammarata

Per tutti “Tanino”, è l’ultimo candidato sindaco arrivato in ordine di tempo. Pensionato. “Attorno a me c’è un movimento civico che va al di là dei partiti – dice– noi abbiamo persone di centrosinistra e centrodestra che si sono messe a disposizione per il progetto che intendo portare avanti per la città”.