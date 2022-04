Cisl in quasi tutte le scuole

“Dai dati che continuano ad affluire dall’80 per cento delle scuole scrutinate ci risulta in tutte le province siciliane una presenza molto forte e possiamo dire capillare della Cisl che risulta essere cosi il primo sindacato della Scuola in Sicilia, ottenendo quasi 16 mila voti con una percentuale di oltre il 40 per cento in più. Punte altissime a Palermo, Enna Agrigento Caltanissetta dove il nostro sindacato è primo”. E’ Francesca Bellia segretaria generale Cisl Scuola Sicilia, a commentare i primi risultati delle elezioni Rsu nella scuola che si sono svolti anche in Sicilia da martedì 5 a giovedì 7 aprile in tutte le istituzioni scolastiche della regione, 874 in tutto e che vedono primo sindacato la Cisl Scuola, seguita da Flc Cgil e Uil scuola Rua.

Ben 1.800 candidati in tutta la Sicilia

Il sindacato si era presentato alla sfida elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie con quasi 1.800 candidati in tutta la Sicilia. “I lavoratori hanno premiato con la loro alta partecipazione le liste della Cisl – aggiunge Bellia insieme al segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio – perché hanno riconosciuto quanto sia importante il ruolo di un sindacato come il nostro, che con grande dedizione ogni giorno grazie ai suoi Rsu, tutela e assiste in ogni momento tutto il personale scolastico, e lo ha fatto ancor di più in un periodo come quello pandemico, in cui la Scuola è stata messa in grande difficoltà a causa di regole incerte e mancanza di sicurezza”. I due segretari regionali, ringraziano “tutte le strutture territoriali, tutte le candidate e i candidati che hanno accettato la sfida in prima persona mettendoci il proprio impegno, le proprie relazioni, la passione sindacale e la fede nell’istituzione scolatica. Lavoreremo ancor di più perché bisogna fare della Scuola uno dei perni della crescita della nostra regione”.

Cisl Scuola primo sindacato a Palermo

La Cisl si conferma primo sindacato nel mondo della scuola a Palermo aumentando anche i voti ottenuti rispetto a quattro anni fa, e conferma con un ottimo risultato la sua posizione nelle istituzioni scolastiche trapanesi. Il dato emerge dalle elezioni Rsu della Scuola che si sono svolte dal 5 al 7 aprile. I dati dello scrutinio, del voto espresso negli istituti statali dai docenti e dal personale Ata assegnano il primato alla Cisl Scuola in 200 scuole della città e della provincia di Palermo. A Trapani il sindacato si conferma secondo nelle settanta scuole della città.

Cisl in quasi tutte le scuole

”E’ una vittoria che ci riempie di gioia quella di Palermo. Ringraziamo le lavoratrici e i lavoratori della scuola che ci hanno votato, tutte le candidate e i candidati grazie ai quali abbiamo confermato il grande risultato ottenuto alle scorse elezioni Rsu e resa solida la nostra presenza a Palermo e Trapani – commentano Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani e Vito Cassata segretario generale Cisl Scuola Palermo Trapani -. Siamo presenti in quasi tutte le scuole statali e come sempre porteremo avanti con dedizione il nostro impegno per il miglioramento delle condizioni di lavoro del personale scolastico e il percorso didattico degli studenti”.

A fianco dei lavoratori anche in pandemia

“Le lavoratrici e i lavoratori della Scuola con il loro voto hanno confermato che in questi anni, duri, senza precedenti a causa della pandemia, con le tante difficoltà vissute da tutto il personale scolastico e dagli studenti, con i suoi Rsu con tutte le sue sedi, la Cisl Scuola è rimasta a fianco di chi ha dovuto portare avanti le attività didattiche nella totale incertezza. Ci siamo stati e ci saremo, perché la sfida del futuro – concludono La Piana e Cassata – quella del rilancio delle nostre città parte dal sistema scolastico che ha bisogno sempre di più di personale stabile e non più precario, di edifici adeguati e moderni e di adeguarsi sempre di più alle professioni del futuro”.