Ventiquattresima giornata nazionale Banco Alimentare

“Diretta Colletta” è il titolo della 24° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che quest’anno, cambiando la forma ma non la sostanza, ha sostituito la card (2,5 e 10 euro) agli scatoloni e allungato il tempo per poter donare. Ma l’appuntamento storico con la Colletta Alimentare, la festa che da sempre unisce i volontari in un inno e un sorriso, è sempre l’ultimo sabato di novembre. Domani, quindi, i volontari di tutta Italia si riuniranno in un’unica festa social che inizierà alle 10 del mattino e proseguirà per tutto il giorno sulla pagina ufficiale Facebook della Fondazione Banco Alimentare Onlus.

Nessuna distinzione di colori, ma solo una gran voglia di stare insieme nell’unico modo in cui questo periodo di pandemia ci consente: i social. Instagram e Facebook saranno le due piattaforme protagoniste ed è proprio sui social che stiamo registrando l’aiuto, il supporto e la partecipazione di alcuni VIP del mondo dello sport e dello spettacolo: Marco Biagianti, Mario Biondi, Nino Frassica e Mario Venuti – ma sono tantissimi in tutta Italia e tra questi è impossibile non citare Pierfrancesco Favino – che stanno sostenendo la Colletta e la Rete Banco Alimentare.

Il doppio appuntamento è domani, sabato 28 novembre. Doppio perché si potrà partecipare alla 24° Colletta Alimentare sia seguendo sui social la “Diretta Colletta!” per condividere storie, racconti, video-racconti, le immancabili canzoni dei volontari; sia andando in uno dei 354 punti vendita siciliani che hanno aderito (Lidl, Eurospin, Penny Market e F.lli Arena) alla Colletta e acquistando la card insieme alla spesa.

“La Colletta Alimentare di domani sarà una festa e per la prima volta – commenta il Presidente del Banco Alimentare della Sicilia Onlus, Pietro Maugeri – si svolgerà in maniera multimodale, da casa, dal supermercato dal proprio smartphone, chiunque potrà unirsi alla gioia di donare e alla consapevolezza di raccogliere generi alimentari per chi ha poco o nulla da portare a tavola. È questa la filosofia della Colletta: “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita. E anche se la #Colletta2020 durerà fino all’8 dicembre, nessun volontario, io per primo, potrei fare a meno di questa gioia”.