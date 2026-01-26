Oggi, 26 gennaio 2026 alle ore 20:30 nel prestigioso Teatro Massimo di Palermo, uno dei più grandi d’Europa, simbolo monumentale della città, andrà in scena l’opera La coperta di Ruth, scritta e diretta dalla regista Giovanna Allotta, con la compagnia teatrale Il Tesoro Ritrovato, in ricordo delle vittime del nazismo. L’evento, patrocinato dall’Assemblea Regionale Siciliana, sarà presentato dalla giornalista Anna Cane.

In scena il dramma della Shoah con forti emozioni e profonde riflessioni legate al tema della discriminazione razziale e della sofferenza umana.





La storia è ambientata nel periodo dell’antisemitismo e descrive l’animo umano di chi, prigioniero e vittima del nazismo, ha vissuto tra la vita e la morte parte della sua esistenza. Momenti che mai potrà cancellare dalla memoria, ferite che mai potranno rimarginarsi nel corpo e nell’anima. I riflettori sul palcoscenico saranno puntati anche su chi ha inferto tanto dolore ritenendo che la razza ebrea fosse inferiore rispetto a quella ariana e per questo da eliminare dalla faccia della terra. L’opera invita a combattere l’odio e l’indifferenza.

All’interno della compagnia teatrale anche attori con disabilità, la cui presenza e bravura sono l’esempio concreto che i limiti si possono superare e la diversità diventare un punto di forza.

Il ricavato della serata servirà a sostenere le attività dell’associazione rivolte ai ragazzi con disabilità.

Si ringraziano i main sponsor Levantino Group, Trionfante antichità, La cubana, Grb Barrale e Studio Unique Portrait, Crai, Assicurazione Guccione, Bacio eventi e Flair Fragrances.

Luogo: teatro Massimo, piazza Verdi , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Artista: Il Tesoro Ritrovato

Prezzo: 20.00

