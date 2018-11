La crisi della grande distribuzione in Sicilia, le vertenze aperte e le possibili soluzioni, le aperture domenicali. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati domani al Consiglio generale regionale della Fisascat Cisl.

L’appuntamento è alle 9:30 al Mondello Palace Hotel di Palermo. Ai lavori parteciperanno il Segretario Organizzativo Nazionale Mirco Ceotto, il Segretario Generale per la Sicilia Mimma Calabrò, il Segretario Generale USR Cisl Sicilia Mimmo Milazzo e i rappresentanti di Rsu e Rsa della GDO.

Sono tante le vertenze aperte in Sicilia che tengono in apprensione i lavoratori. Da Cambria a 6Gdo, al gruppo Sma. Il settore è in crisi e farne le spese sono i dipendenti e le loro famiglie.