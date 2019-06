I morsi della crisi del settore vitivinicolo si fanno ancora sentire sulle aziende siciliane, non consentendo spesso alle cantine isolane di onorare i prestiti relativi alle anticipazioni bancarie per le merci.

“Le aziende del settore – afferma il deputato M5S alla Camera, Antonio Lombardo- soffrono la scarsa richiesta delle produzioni agricole di vino e mosto concentrato e per il basso costo dei prodotti agricoli. Per questo spesso si trovano in condizioni di grande difficoltà e alla prese con grosse sofferenze bancarie. Occorre dare loro una mano d’aiuto, cosa che potrebbe arrivare se si desse corso a quanto previsto dall’articolo 17 della legge regionale numero 6 del 2009, che prevede di garantire alle aziende il contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti agrari ad ammortamento quinquennale”.

Per sollecitare l’applicazione della legge Lombardo ha scritto all’assessore all’Agricoltura, Edy Bandiera.

“La norma – spiega Lombardo – si riferisce a prestiti destinati alla ristrutturazione dei debiti di natura agraria a breve termine. L’applicazione della legge, certo, non cancellerebbe di colpo tutti i guai del settore, ma contribuirebbe a dare un po’ di serenità a chi in questo momento vive momenti di vera angoscia”.