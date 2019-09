arrestate ieri a palermo 11 persone

“Dall’inchiesta Octopus emerge un quadro ancora agghiacciante dello stato di subalternità di una fetta di imprenditoria palermitana nei confronti di cosa nostra”. Lo afferma Alessandro Albanese, presidente di Sicindustria Palermo e della Camera di commercio Palermo-Enna, commentando l’operazione che ieri ha portato all’arresto di 11 persone.

“Subire in silenzio mostrando in alcuni casi persino una certa disponibilità e contiguità – aggiunge Albanese – è una strada che si è già dimostrata senza uscita per le imprese. È per questo che continuiamo a ripetere che non bisogna cedere alle soverchierie dei mafiosi e che l’unica possibilità di fronte alle intimidazioni di qualsiasi tipo è la denuncia. Apprezziamo pertanto chi ha avuto il coraggio di rivolgersi agli investigatori e ribadiamo che la lotta a Cosa nostra e a tutte le mafie passa innanzitutto dalla concretezza dei comportamenti”.