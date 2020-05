accolta la richiesta del presidente dell'anci sicilia leoluca orlando

Il Presidente dell’ ANCI Sicilia, Leoluca Orlando, nei giorni scorsi ha inviato una nota al Governo nazionale per l’attivazione di un tavolo tra Stato, Regione e ANCI “per evitare che il ripetersi di incontri soltanto bilaterali finisca con il continuare a penalizzare i comuni e i servizi ai cittadini”.

“Tale tavolo – ha precisato Orlando – è necessario poiché la Sicilia deve contemperare la legislazione esclusiva regionale sull’ordinamento degli enti locali e i limiti specie finanziari di competenza di Governo e Parlamento nazionale”.

Il Ministro Boccia, a nome del Presidente Giuseppe Conte, ha già dato al presidente Orlando disponibilità all’incontro cui parteciperà anche il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano.

“L’ANCI – ha concluso il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – resta in attesa di tale incontro ed esprime apprezzamento per l’accoglimento della proposta”.

In questi giorni Orlando non ha nascosto tutta la propria preoccupazione per i Comuni siciliani e non solo.

Comuni al collasso ed in affanno alla ripartenza dopo due mesi di lockdown che ha stremato le casse degli enti locali già provate.

“La ripresa non può avvenire e non ci sarà se si baserà sulla mortificazione dei sindaci e dei Comuni. Col dovuto rispetto per il ruolo e per i lavoratori di Alitalia, non è ammissibile che lo Stato stanzi per la compagnia più soldi che per tutti i Comuni messi insieme” ha dichiarato Leoluca Orlando, al termine dell’incontro di due giorni fa in teleconferenza con i primi cittadini di Firenze, Milano e Napoli.

“È il segno di una disattenzione, se non di una strategia che rischia di portare al collasso generalizzato e al dissesto tutti i Comuni e i loro servizi – ha proseguito -. Tutti i Comuni, da Milano a Palermo, falliranno, nessuno si illuda! Mentre l’Europa sembra finalmente abbandonare le sue logiche ragionieristiche, le stesse permangono a livello nazionale, imponendo lacci e lacciuoli alle possibilità e alle modalità di spesa dei Comuni. Non si può mortificare l’Europa che ha saggiamente rinunciato al Patto di stabilità, mantenendo a livello nazionale tutti i vincoli del Patto stesso. Non possiamo che sperare in un urgente ravvedimento da parte del Governo e del Presidente Conte”.