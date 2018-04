Diretti da Salvatore Punturo al Parco della Favorita

Domenica 22 aprile alle 11.30 concerto del Coro di voci bianche e del Coro Arcobaleno del Teatro Massimo diretti da Salvatore Punturo al Parco della Favorita per La Domenica Favorita 2018. Nel palco di fronte al Museo Pitré le due formazioni del Teatro Massimo, dirette da Salvatore Punturo e accompagnate dal pianista Giuseppe Ricotta, eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart (Canone “Bona nox”), Benjamin Britten (“Old Abram Brown” da Friday Afternoons op. 7), Claudio Dall’Albero (“La musica mi fa” e “Un’altra canzone”), Gyorgy Orban (Messa n. 6) e Fabrizio De André (Girotondo, La guerra di Piero, Don Raffaè, Il pescatore).

Dalla sua fondazione il Coro di voci bianche del Teatro Massimo ha regolarmente partecipato alle produzioni di opera, concerti e spettacoli per bambini del Teatro Massimo di Palermo tra i quali Otello, Carmen, La bohème, Tosca, Turandot, Boris Godunov, Pagliacci, La damnation de Faust, Mefistofele, L’enfant et les sortilèges, Hänsel und Gretel, Re Ruggero, The Greek Passion, Feuersnot, Le streghe di Venezia di Philip Glass, Terza Sinfonia di Mahler, Carmina Burana, La nuit s’enfuit di Marco Betta (prima esecuzione assoluta), A Ceremony of Carols di Benjamin Britten, Alice nel paese delle meraviglie, Cenerentola.com, Scene da Bohème, Help Help the Globolinks, Werther, A Midsummer Night’s Dream. Costituito da 70 elementi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, è diretto dal 2003 da Salvatore Punturo.

Il Coro Arcobaleno, costituito in collaborazione tra il Teatro Massimo e la Consulta delle Culture, è formato da ragazzi e ragazze delle comunità immigrate di Palermo, con l’intento di proseguire il loro processo di integrazione con il territorio tramite la musica. Sotto la direzione di Salvatore Punturo ha già partecipato a svariati concerti, tra i quali quello multietnico dell’Epifania 2015 al Teatro Massimo, Sacred Concert di Duke Ellington e Taranta d’amore al Teatro di Verdura, Il Viaggio, Fermarono i cieli con Peppe Servillo e Ambrogio Sparagna, Cartocomiche, Let’s Kids al Teatro di Verdura, Dreams come true, Il pupazzo di neve.