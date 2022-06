Al fischio finale è esplosa la festa a Palermo. Tantissimi si sono riversati in centro. Presi d’assalto in piazza Verdi e in piazza davanti al teatro Politeama.

Caroselli di auto e tanti, tanti palermitani con sciarpe bandiere per una promozione tanto attesa in serie B per tornare nel calcio che conta.

La festa va avanti da un’ora e andrà avanti per ore.